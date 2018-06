Le app mobile di Microsoft Edge si aggiornano con lo Split view per iPad e la ricerca

Whatsapp : finalmente sbarca anche su Windows 10 Mobile la funzione Live Location : Gli sviluppatori di Mark Zuckerberg hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione ufficiale di WhatsApp su Windows Phone e Windows 10 Mobile. La nuova versione, numerata 2.18.126, introduce un’importantissima funzionalità approdata poche settimane fa nella versione beta: stiamo parlando di Live Location. Questa consente agli utenti di condividere la propria posizione in tempo reale, rilevata attraverso il GPS, nei ...

apple - arriva iOS 12 il nuovo sistema operativo mobile : Teleborsa, - iOS 12, il nuovo sistema operativo per sistemi mobile fa il suo ingresso in società. Apple lo ha presentato nel corso della conferenza degli sviluppatori Worldwide Developers Conference, ...

iliad Mobile è un wrapper che permette di gestire la linea mobile dell’operatore telefonico low cost : iliad mobile è un'applicazione non ufficiale che mette a disposizione dell'utente un wrapper al sito ufficiale iliad che consente di gestire la linea mobile dell'operatore francese da poco sbarcato in Italia. L'articolo iliad mobile è un wrapper che permette di gestire la linea mobile dell’operatore telefonico low cost proviene da TuttoAndroid.

Luciano Lappa al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri : La Compagnia Carabinieri di Orvieto ha ora anche il secondo ufficiale. Il neo promosso tenente Luciano Lappa ha, infatti, da poco assunto l'incarico di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile ...

Whatsapp Beta per Windows 10 Mobile si aggiorna : arriva Live Location : Sebbene con circa 7 mesi di ritardo rispetto ad Android e iOS, la funzionalità Live Location approda oggi anche per gli utenti Windows 10 Mobile. Gli sviluppatori di WhatsApp hanno aggiornato l’applicazione in Beta per Windows 10 Mobile, introducendo la nuova forature anche per la piattaforma targata Microsoft. Questa consente agli utenti di condividere la propria posizione in tempo reale, rilevata attraverso il GPS, nei gruppi oppure ...

Palermo : appello dirigente Squadra Mobile - chi compra droga favorisce la mafia : Palermo, 24 mag. (Adnkronos) - "In tanti non comprendono che acquistando droga vanno ad arricchire le organizzazioni criminali e a Palermo c’è una forte domanda di sostanze stupefacenti. Ai cittadini dico: ‘Non drogatevi chi assume droga favorisce interessi Cosa nostra". A dirlo è stato il capo dell

CRONACA. Lazio-Inter 2-1 : Immobile esce tra gli applausi. Entra Lukaku - FOTO - : LAZIO INTER PROBABILI FORMAZIONI Tutto è pronto. Meno di 24 ore e la Serie A rivelerà i suoi ultimi verdetti, dalla retrocessione, passando per l' Europa League , fino alla Champions , il cui esito ...

Windows 10 Mobile : Microsoft rinvia il ritiro delle app enterprise : Circa due settimane fa, Microsoft aveva comunicato tramite la pagina ufficiale di supporto tecnico la rimozione delle sue app enterprise per Windows Phone e Windows 10 Mobile a partire dal 20 maggio 2018. Fortunatamente, il Colosso di Redmond, appena prima dal giorno x, ha cambiato idea forse perchè si è resa conto che i suoi dispositivi Mobile sono ancora utilizzati da svariati utenti aziendali, i quali meritano sicuramente il giusto supporto. ...

McLaren Automotive lancia l’app McLaren Mobile : Nasce la prima app McLaren, creata per smartphone, che mette in tasca tutto il mondo del costruttore britannico. La nuova App McLaren Mobile, sviluppata per smartphone Apple e Android, apre le porte di McLaren Automotive grazie un’applicazione assolutamente intuitiva che vi terrà costantemente aggiornati sulle attività del brand. L’app fornisce l’accesso ai manuali per ciascun […] L'articolo McLaren Automotive lancia ...

Whatsapp per Windows 10 Mobile : la beta introduce novità per gli amministratori : [Aggiornamento1 17/05/2018] L’update è adesso disponibile anche per l’app stabile. Articolo originale, L’applicazione di WhatsApp beta sviluppata per Windows Phone e Windows 10 Mobile ha ricevuto nella mattinata un nuovo aggiornamento scaricabile direttamente dal Microsoft Store. La nuova versione, numerata 2.18.96, porta con sè numerosi fix di bug e una novità dedicata agli amministratori dei gruppi; come ...

Valanga di novità per PUBG Mobile : nuova mappa e negozio segreto : PUGB si aggiorna in versione Mobile, si tratta della versione 0.5.0 e porta grandi novità. Il Battle Royale PlayerUnknown’s Battlegrounds già da qualche tempo è disponibile su Android e iOS, ma adesso sono in arrivo nuove funzioni. Coloro che stanno giocando alla versione Mobile si ritroveranno dinanzi a nuove meccaniche di gioco e ambientazioni inedite che tra l’altro erano anche molto attese. Le novità in PUBG Mobile Tra le novità più ...

appiccano fiamme automobile avvocatessa : ANSA, - LIZZANELLO , LECCE, , 14 MAG - Un incendio di natura dolosa è stato appiccato questa mattina intorno alle 8 da persone non ancora identificate a un' automobile di un'avvocatessa salentina, ...