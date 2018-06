Lazio | Tare prova il blitz in Russia per Gelson Martins

Lazio - Tare in Inghilterra per vendere Felipe Anderson : i dettagli dell’affare : Felipe Anderson si appresta a lasciare la Lazio, il ds Igli Tare è in Inghilterra per tratTare la cessione del brasiliano Dopo Stefan de Vrij, la Lazio potrebbe perdere un altro giocatore. Felipe Anderson sarebbe ad un passo dal vestire la maglia West Ham. Il club inglese sarebbe disposto ad offrire 30 milioni di euro per il brasiliano più il 20% sulla prossimo trasferimento del giocatore. Il ds biancoceleste Igli Tare è volato a Londra per ...

Lazio - la mossa di Tare : in arrivo il primo colpo dell’estate : Igli Tare, ds della Lazio, si appresta a piazzare il primo acquisto della calda estate che vedrà il club laziale certamente protagonista Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro. L’arrivo ...

Lazio - Tare pronto a chiudere con il Bruges per Wesley : Tira e molla su Wesley. La trattativa per il momento non decolla, ma il dialogo è continuo. Il Bruges rimanda al mittente l'offerta di 5 milioni di euro più 1,5 di bonus della Lazio,ma Lotito non s'...

Lazio - con Casillas e Acerbi si punta ad aumentare la personalità : personalità. E' questa la caratteristica principale che la Lazio ricerca dal mercato. Quella che è terribilmente mancata in questa stagione. Non è un caso che nei momenti fondamentali i biancocelesti ...

Strakosha : 'Per la Lazio ho rifiutato la Roma - devo tutto a Tare' : Intervistato dal portale albanese RTSH Sport, Strakosha ha raccontato la "sua" Lazio. "Scelsi la Lazio grazie a Tare" Strakosha rifiutò la Roma per la Lazio: "Sì, sarei potuto andare lì, ma grazie a ...

Lazio - Strakosha : 'Senza Tare sarei potuto andare alla Roma' : Ai microfoni di RTSH Sport Strakosha ricorda la parata più bella dell'anno, quella 'sul rigore di Dybala a Torino' che ha anche 'regalato alla squadra la vittoria al 96 ° minuto'. CRESCITA L'...

Lazio - Tare cerca il partner di Immobile in attacco : La Lazio va in attacco. E cerca un partner per Immobile. Sul taccuino ci sono tre profili molto interessanti come Gabbiadini, Zaza e Azmoun, più uno che, allo stato attuale, appare più una suggestione ...

InfLazione : a maggio rialza la testa soprattutto nell'alimentare e trasporti : Forse inaspettatamente, ma l'indice generale dei prezzi nel mese di maggio 2018 ha subito un deciso e significativo aumento. In rapporto al solo dato di aprile, che già aveva fatto registrare un incremento di circa lo 0,5%, a maggio l'indice generale dei prezzi è più che raddoppiato attestandosi all'1,1%. Sono i dati ufficiali, resi noti dall'Istat, che solo un paio di giorni fa aveva reso pubblici analoghi dati sul livello di occupazione in ...

Borut Pahor al Quirinale - coLazione con Mattarella : Sono stati giorni intensi per il presidente della Repubblica italiana , Sergio Mattarella. Ieri sera, il capo dello Stato ha definito "complesso" l'itinerario "che si è concluso con la formazione del ...

Strappa la carta di circoLazione dalle mani dei carabinieri che aveva insultato - solo per evitare la multa. Finisce nei guai : Oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale : sono queste le accuse contestate a A.S. , queste le sue iniziali, , 52enne di Gallipoli deferito in stato di libertà dai carabinieri della ...

Grandi manovre Lazio - vertice Lotito-Inzaghi con Tare : È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da 'Vladimiro' in ...

Tare blinda Immobile : 'Resta alla Lazio. Milinkovic diventerà il centrocampista più forte del mondo' : Igli Tare, ds della Lazio ha parlato a margine della premiazione che lo ha visto protagonista come miglior scouting dell'anno. Ai microfoni di Sky Sport ha provato a fare chiarezza sul futuro della ...

Tare : 'Immobile resterà alla Lazio. Nessuna offerta per Milinkovic' : La sua crescita è stata straordinaria in questi 3 anni alla Lazio: la società non lo ha messo sul mercato, ma è destinato a divenTare il più grande centrocampista del mondo, normale piaccia a tanti '.

Di Maio : impeachment di Mattarella per evitare reazione popoLazione : "Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al governo. Per questo dico che bisogna mettere in stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare ...