L’avena | il cereale sicuro per i bimbi celiaci

meteoweb.eu

: RT @GiardinoIllumin: L'Avena è un cereale ricco di nutrienti ed un formidabile alleato che la natura ci offre per prenderci cura della nost… - _nw15_ : RT @GiardinoIllumin: L'Avena è un cereale ricco di nutrienti ed un formidabile alleato che la natura ci offre per prenderci cura della nost… - GiardinoIllumin : L'Avena è un cereale ricco di nutrienti ed un formidabile alleato che la natura ci offre per prenderci cura della n… -

(Di sabato 16 giugno 2018) L’avena, a lungo esclusa dalla dieta dei, è invece un. Lo hanno dimostrato, tra gli altri, uno studio multicentrico italiano che si è di recente concluso ed è stato pubblicato sul Journal of Pediatrics, di cui si è parlato al 74esimo congresso della Società italiana di pediatria (Sip). Lo studio è stato condotto su circa 200 bambini, in età scolare e prescolare. “L’avena per molto tempo è stata esclusa dalla possibilità di figurare nella dieta senza glutine che fanno i– evidenzia il professor Carlo Catassi, ordinario di pediatria e direttore della scuola di specializzazione in pediatria dell’Università politecnica delle Marche – vi sono studi recenti che invece dimostrano che l’avena è unassolutamenteanche per il celiaco. Noi l’abbiamo potuto dimostrare con uno studio multicentrico italiano ...