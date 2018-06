Laterale Film Festival | un luogo sognante dove perdersi nel cinema

auralcrave

: Laterale Film Festival. Chiusura - cinemanemico : Laterale Film Festival. Chiusura - oknosureddit : Laterale Film Festival. Un approfondimento - CosenzApp : Gli appuntamenti del #WeekEnd a #Cosenza è provincia sono su #CosenzApp! Avete già deciso cosa fare? ?? Cosenza Ca… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Ida di Giorgia Ruggiano Ida è la storia di un'anziana signora e del suo mondo, la telecamera ci fa entrare nella sua intimità per farci scoprire come passa le giornate in solitudine insieme ai suoi ...