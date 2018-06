L' Aquarius attesa domani mattina a Valencia

Aquarius - il governo di Madrid annuncia : “Attesa per domenica a Valencia” : Aquarius, il governo di Madrid annuncia: “Attesa per domenica a Valencia” Le tre imbarcazioni che si sono suddivise i 629 migranti hanno momentaneamente virato verso la Sardegna a causa del maltempo. Ma Salvini assicura: “arriveranno in Spagna” Continua a leggere L'articolo Aquarius, il governo di Madrid annuncia: “Attesa per domenica a Valencia” proviene da NewsGo.

Aquarius - Spagna offre il porto di Valencia. Migranti ancora in attesa | : Salvini: "Alzare la voce paga ". Il premier spagnolo Sanchez: un dovere evitare catastrofe umanitaria. Conte ringrazia. Mattarella cita Saragat: la Repubblica abbia un volto umano. Malumori in M5s. ...

Aquarius ferma in attesa di indicazioni : 9.10 La situazione a bordo dell'Aquarius è "calma".I migranti tuttavia cominciano a chiedersi perché la nave sia ferma Dalle autorità italiane ancora nessuna notizia:questo l'aggiornamento a bordo dell'Aquarius, la nave soccorso della Ong "SOS Mediterranée", che da domenica continua a vagare per il Mediterraneo in attesa di un porto, tra l'Italia e Malta, in cui attraccare. A parlare è Analise Borges,di Euronews, unica giornalista a bordo ...

Nave Aquarius in attesa nel Mediterraneo con 630 a bordo - Salvini : “A Malta o l’Italia chiuderà i porti ” : Una lettera urgente alle autorità maltesi è stata scritta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, chiedendo di far approdare alla Valletta la Nave Aquarius con 629 migranti a bordo soccorsi nella notte, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne incinte, essendo quello il «porto più sicuro». L’Aquarius, unica ong al momento presen...

Migranti : nave 'Aquarius' attesa al porto di Catania : Palermo, 10 mag. , AdnKronos, E' attesa al porto di Catania la nave della Ong Sos Mediterranee e Msf 'Aquarius' battente bandiera inglese, con a bordo 105 Migranti, tra cui molte donne e bambini, ...

