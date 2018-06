Lanzalone | per Comune milione cose gratis

Il governo gialloverde appetibile per il sistema Parnasi. E Lanzalone disse : "Sento Di Maio tre volte al giorno" : Il sistema Parnasi puntava in alto. Al livello massimo. Quello del governo gialloverde. Dalle carte dell'inchiesta della procura sul nuovo stadio dell'As Roma emerge una volontà precisa, che sarebbe stata in capo all'imprenditore romano e presidente della società incaricata di realizzare l'impianto: rafforzare la tela fatta di finanziamenti alla politica con il filo più prestigioso, quello del livello decisionale più ...

Stadio - Raggi convocata in Procura Per i rapporti con Lanzalone Dubbi sulla consulenza gratuita : La sindaca di Roma Virginia Raggi è stata convocata in Procura venerdì pomeriggio in qualità di persona informata dei fatti per riferire sui rapporti e sul ruolo dell'ex presidente dell'Acea Luca Lanzalone. Segui su affaritaliani.it

Stadio Roma - Di Maio : “Per Lanzalone ‘premio’ presidenza Acea? Un grande equivoco”. Poi si rifugia nel silenzio : “Si può dare la guida di una grande partecipata come Acea come ‘premio‘? Questo è tutto un grande equivoco”, ha tagliato corto Luigi Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, dopo le polemiche per quanto da lui dichiarato sul caso Lanzalone, l’avvocato e consulente legato al M5s, che ha lasciato l’incarico di presidente dell’azienda Romana dopo essere finito ai domiciliari in merito ...

Stadio Roma : Lanzalone si dimette da presidente dell'Acea. Parnasi : 'Mai commesso reati'. Indagato il sovrintendente Prosperetti : IL sovrintendente Francesco Prosperetti , che si occupò del vincolo sulle tribune dell'ippodromo di Tor di Valle, è Indagato nell'ambito dell'inchiesta sullo Stadio della Roma. Secondo la Procura l'ex ...

NUOVO STADIO ROMA - PARNASI ARRESTATO/ Ultime notizie : Lanzalone si dimette - Prosperetti indagato : NUOVO STADIO ROMA. 9 arresti fra cui Lanzalone e PARNASI, il patron Pallotta: “Se non si fa più vendo la società”. Il presidente giallorosso minaccia la cessione del club(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 18:58:00 GMT)

Stadio - Lanzalone si dimette da Acea. Parnasi : «mai commesso reati». Indagato sovrintendente Prosperetti : 'Le vicende di questi giorni danno forza alla convinzione che è necessario regolamentare il rapporto tra politica e mondo della lobby', ha invece commentato il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. ...

Luca Lanzalone - chi è e perche si è dimesso dalla presidenza di Acea : Luca Lanzalone, chi è e perche si è dimesso dalla presidenza di Acea Genovese, classe 1969, è esperto di diritto delle società partecipate. Ha lasciato la multiservizi della Capitale dopo il coinvolgimento nell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma , per cui ha curato la mediazione tra il Campidoglio e la società di Luca ...

Luca Lanzalone/ Chi è il superconsulente del M5S - dimessosi da Acea : il caso Dagospia : Luca Lanzalone, chi è il superconsulente del M5S, numero uno di Acea, ed ex grillino a Livorno. A settembre ha presenziato a fianco di Di Maio, nel workshop sulla finanza di Cernobbio(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:45:00 GMT)

Corruzione per lo stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...

Chi è Lanzalone - il Mr. Wolf superconsulente 5S : Avvocato, 49 anni, presidente dell'Acea. Nome in codice: Mr. Wolf. Perché "quando c'è Lanzalone, c'è Wolf". Così diceva al telefono il costruttore romano Luca Parnasi, accostando Luca Lanzalone al ...

Ecco i progetti Parnasi-Lanzalone Il trucco per aprire subito i cantieri "Ogni occasione buona per illeciti" : E' Lanzalone che studia le carte dello Stadio di Tor di Valle e si preoccupa di “comunicare con la massima tempestività all'interessato, determinando così il rafforzamento del legame corruttivo” Segui su affaritaliani.it