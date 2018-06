L' annuncio del ministro | Togliere bonus cultura E il Pd adesso insorge

ilgiornale

(Di sabato 16 giugno 2018) Ildella, Alberto Bonisoli, prepara un piano per revocare ilda 500 euro per i 18enni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l'sarebbe arrivato proprio dallo stessoche ha preso il posto di Dario Franceschini: "Vale 200 milioni meglio far venire la fame diai giovani, facendoli rinunciare a un paio di scarpe". E così il Pd è subito anadato allo scontro: "Il- dice - persevera in un atteggiamento irresponsabile e svilente nei confronti di 18app, ma soprattutto dei nostri giovani. È delirante arrivare a dire che sarebbe più educativa per un ragazzo la rinuncia a un paio di scarpe per permettersi i consumi diche avere 18app. Come se tutti i ragazzi in questo Paese potessero permettersi i consumili, come se non fosse responsabilità pubblica educare alla", ha affermato la deputata dem Anna ...