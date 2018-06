Lamezia Terme Morto in un incidente l’imprenditore Natalino Raso

Viaggi - easyJet : nuovo volo Lamezia Terme – Basilea : easyJet, compagnia aerea leader in Europa, amplia le possibilità per i passeggeri italiani in partenza da e per l’aeroporto di Lamezia Terme. È infatti operativo il volo Lamezia Terme – Basilea, in vendita dallo scorso dicembre sul sito easyJet, sull’app mobile e sui canali GDS. easyJet vola da Lamezia Terme verso l’aeroporto di Basilea Mulhouse-Friburgo 2 volte alla settimana, il lunedì e il venerdì. Il volo sarà disponibile non solo durante ...

Lamezia Terme - lampione cade in centro : nessun ferito : Un lampione su corso Numistrano, nel centro di Lamezia Terme, è caduto al suolo mentre alcuni operai di una ditta stavano installando le luminarie in vista della festa di Sant’Antonio, protettore della città. Fortunatamente in quel momento non c’erano passanti e nessuno è rimasto ferito. Il palo ha sfiorato alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Sulla vicenda è intervenuto l’ex consigliere comunale Mimmo Gianturco. ...

Volotea : al via le due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona : Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana ...

Circa 800 i pazienti talassemici in Calabria : Lamezia Terme ospita “La ricetta della felicità” : “La ricetta della felicità – gli ingredienti per vivere bene con la talassemia” è l’iniziativa che sabato 19 maggio riunirà al T Hotel di Lamezia specialisti, associazioni pazienti e istituzioni per una giornata di confronto e informazione sulla patologia, promosso da Novartis. La talassemia è una condizione cronica che ad oggi interessa Circa 800 persone in Calabria e 7000 in Italia[1], con particolare diffusione nelle aree ...

