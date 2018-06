L' altra volta che l' Italia non giocò i Mondiali e il Brasile diventò leggenda

Leghisti contro Floris e Gruber Gli elettori : "Boicottate La7" Matteo Salvini maltrattato - è rivolta : "Matteo Salvini non si tocca" tuonano in rete i simpatizzanti Leghisti, denunciando il trattamento a loro dire ingiusto riservato al leader del partito nonché ministro dell'Interno da parte del canale televisivo La7, riguardo al caso Aquarius Segui su affaritaliani.it

Migranti - Salvini e Toninelli : 'Malta non può voltarsi altra parte' : Malta "non può voltarsi dall'altra parte quando si tratta di rispettare precise convenzioni internazionali in materia di salvaguardia della vita umana e di cooperazione tra Stati". Così i ministri ...

La ministra Bongiorno ferma il molestatore : "Non sono un supereroe. Queste cose accadono. Mai voltarsi dall'altra parte" : Ubriaco e seminudo compieva atti osceni in via Capo Le Case, nel centro di Roma, infastidendo i passanti. A passare di lì in quegli istanti, il neo ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno.Secondo quanto si è appreso, l'uomo era sdraiato in strada sotto gli effetti di abuso di alcool o stupefacenti e, quando la ministra e un'altra passante si sono avvicinate per soccorrerlo, ha iniziato a denudarsi, tentando di ...

Fallimento Melegatti - dolore e rabbia della figlia del presidente : "Papà - sei morto un'altra volta" : "L'1 luglio 2005 sei morto la prima volta, il 29 maggio 2018 sei morto un'altra volta". Lo scrive in un post su Facebook, Silvia Ronca, figlia di Salvatore, presidente di Melegatti ed erede della dinastia dell'azienda dolciaria, commentando il Fallimento della ditta che ha legato il suo celebre marchio al pandoro. Salvatore Ronca, scomparso appunto nel 2005, aveva sposato Emanuela Perazzoli, che dopo la morte del marito ha assunto le redini ...

“Gli allenatori potranno chiamare il Var” - altra svolta per il campionato di Serie A : altra svolta per quanto riguarda il campionato di Serie A, gli allenatori potranno chiamare il Var, ecco le importanti dichiarazioni del designatore Nicola Rizzoli, intervenuto a Napoli durante la giornata conclusiva di Football Leader. “Abbiamo chiesto all’IFAB la possibilità, per gli allenatori, di richiedere l’intervento del VAR per due volte nel corso di una partita. Quest’anno ha commesso 17 errori, solo 8 hanno inciso sul risultato ...

Gf - Baye Dame entra nella Casa - ma non va da Aida. La D'Urso : "Mi hai deluso un'altra volta" : Dopo la squalifica della scorsa settimana , Baye Dame è tornato nella Casa del Gf Nip per chiedere scusa ai suoi ex compagni di gioco, ma il suo comportamento e le sue parole non sono piaciute a ...

Vidal - rabbia social contro il Real : "Un'altra volta? E' penalty - m...a" : L'eliminazione del Bayern, figlia di diverse scelte sbagliate dell'arbitro Cakir, scatenano la reazione dell'ex centrocampista della Juve e non solo

Vidal - furia e insulti su Instagram contro il Real : 'Un'altra volta!! Rigore m....' : ROMA - Una furia contro l'arbitro e il Real. Arturo Vidal, costretto a vedere davanti alla tv Real Madrid-Bayern Monaco per colpa di un infortunio, si è scagliato contro l'arbitro su Instagram. 'Otra ...

“Cambiano i sedili : ecco come saranno”. Voli low cost - un’altra rivoluzione. Ma la ‘svolta’ fa già discutere : Alzi la mano chi non ha mai volato low cost. Non si viaggerà al massimo del comfort, ma le offerte delle compagnie low cost sono imbattibili. Ma c’è una novità importante i cui dettagli stanno trapelando in questi giorni: la Aviointeriors, l’azienda italiana creatrice di interni per aerei, ha disegnato un nuovo modello di sedili che sfida i limiti della comodità, riporta il quotidiano Il Giornale. Nuove sedute, dunque, che ...

Siria - Trump sta per colpire un'altra volta Damasco con i missili? : ...Mogherini - di prevenire qualsiasi escalation di violenza che possa trasformare la crisi Siriana in un confronto regionale più ampio con conseguenze incalcolabili per il Medio Oriente e per il mondo ...