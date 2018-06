Lady Gaga e la depresione | «Tenerla nascosta fa ammalare»

Kesha messaggia a Lady Gaga : «Dr. Luke ha violentato Katy Perry». Il produttore : «Tutto falso» : Una delle persone che ha più sostenuto la cantante Kesha nella sua lotta contro il producer Dr. Luke è stata Lady Gaga . Alla cantante italo-americana Kesha ha confidato che Dr. Luke avrebbe ...

Anche Katy Perry violentata da Dr. Luke? La tesi di Kesha raccontata a Lady Gaga : Anche Katy Perry violentata da Dr. Luke durante la loro collaborazione professionale? La delicata questione è emersa grazie al lavoro di Variety, che afferma di aver avuto accesso ai documenti legali della causa che coinvolge la popstar Kesha e il produttore, ormai da anni immersi in una disputa legale che ha quasi rovinato la carriera a lei e procurato il biasimo dell'opinione pubblica a lui. Secondo il sito, in una conversazione tra Kesha e ...

Lady Gaga / Premiata per la lotta ai disturbi mentali : "Facciamo in modo che le persone siano gentili" : Lady Gaga, grazie alla sua Born This Way Foundation, è stata Premiata alla cerimonia dei Global Changemakers Award per il suo sostegno alle persone con disturbi mentali.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Lady Gaga e il suo appello per aiutare chi soffre di depressione o malattie mentali : “La gentilezza è la forza trainante” : Dei propri problemi o malattie mentali meglio che la gente ne parli in mezzo e con gli altri “perché tenerle nascoste fa ammalare”. Parola di Lady Gaga. La 32enne cantante newyorchese è intervenuta durante la cerimonia dei Global Changemakers Award per ricevere, assieme a sua madre Cynthia Germanotta, un premio per l’attività della sua Born This Way Foundation, istituzione privata che si occupa proprio di aiutare i ragazzi con problemi ...

Lady Gaga e sua mamma Cynthia premiate per la solidarietà - dalla popstar un inno alla gentilezza (video) : Lady Gaga e sua mamma Cynthia Germanotta sono state premiate per il loro impegno filantropico con la Born This Way Foundation domenica 10 giugno, all'evento "10th Annual Empathy Rocks" a Los Angeles, e si sono presentate insieme a ritirare il premio. La popstar, attualmente impegnata nella registrazione di un nuovo album di inediti (o forse ben tre?) è salita sul podio per tenere un discorso incentrato sul benessere e la salute mentale, tema ...

Taylor Kinney a Bologna dopo il MotoGP - “pit stop italiano” per l’attore di Chicago Fire ed ex di Lady Gaga : dopo la vacanza di Ellen Pompeo a Firenze, anche un altro volto delle serie tv americane è sbarcato in Italia: si tratta di Taylor Kinney a Bologna, approdato nel nostro Paese una settimana fa per il MotoGP 2018. L'attore è arrivato nel nostro Paese nella settimana del Gran Premio del Mugello, in scena domenica 3 giugno, per fare il tifo per il campione Joe Roberts, trattenendosi poi per qualche g?iorno insieme ad amici appassionati di ...

A Star Is Born - il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper : ROMA – Arriverà al cinema (per Warner Bros) il prossimo 11 ottobre A Star Is Born, il primo film da regista di Bradley Cooper, remake della pellicola del 1937. L’artista è anche protagonista insieme a Lady Gaga, anche lei al debutto. Sul grande schermo però. In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta […] L'articolo A Star Is Born, il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper proviene da NewsGo.

Online il trailer di È nata una stella con Lady Gaga - la popstar è Ally nel remake di A Star Is Born (video) : È finalmente Online il primo trailer italiano di A Star Is Born: il musical con Lady Gaga, che segna il debutto alla regia di Bradley Cooper, sarà al cinema dal prossimo ottobre. Si tratta del terzo remake dell'omonimo film del 1937 di William A. Wellman, noto in Italia col titolo di "È nata una stella", dopo quello di George Cukor del 1954 con Judy Garland e quello di Frank Pierson nel 1976 con Barbra Streisand. Protagonisti di questa nuova ...