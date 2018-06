L' accusa choc contro Salvini | Mandante di omicidi razzisti

“Mi ha schiaffeggiato con il pene”. accusa choc contro l’amato attore. Fan sconvolti : Bufera sul noto attore Accusato di aver schiaffeggiato il volto di una donna con il suo pene. L’Accusa è pesantissima e, neanche a dirlo, ha fatto scalpore. Ma chi è il famosissimo attore che avrebbe compiuto un gesto come questo? Eric Marlon Bishop. Certo, questo nome non vi dice nulla anche se è il suo nome di battesimo. Ma se vi diciamo Jamie Foxx tutto vi sarà più chiaro, no? Cosa, davvero ha fatto una cosa del genere? Beh, sì, secondo ...

Nuoto - richiesta choc per Magnini. Otto anni per l'accusa di doping : Le prove raccolte dalla Procura di Nado Italia potrebbero costare a Filippo Magnini 8 anni di squalifica. Una posizione - quella del nuotatore - che si è aggravata dopo l'interrogatorio con il nuovo Procuratore capo Pierfilippo Laviani.L'indagineAlla doppia violazione Wada iniziale(consumo o tentato consumo di sostanze dopanti, articolo 2.2 e favoreggiamento, articolo 2.9) se n"è aggiunta una terza: somministrazione o tentata somministrazione di ...

Gf - Floriana accusa Matteo : "Frasi choc". Poi si scusa e lo scagiona : Ancora una frase pesante potrebbe portare all'eliminazione diretta di uno dei concorrenti del Grande Fratello. Questa volta si tratta di Matteo Gentili che durante uno stacco pubblicitario nel corso della puntata serale di lunedì scorso si sarebbe lasciato andare a commenti duri su Floriana Secondi, ex concorrente del Gf che è entrata nella casa per parlare con Simone Coccia. E a segnalare l'accaduto è stata la stessa Floriana: "Su Instagram mi ...

Nadia Toffa - accusa choc dopo la bufala della morte : «Usa il cancro per farsi pubblicità» : Nadia Toffa non è morta , come ha sostenuto una bufala circolata giorni fa, ma sta ancora combattendo contro il cancro. E la sua arma vincente contro quanti l'avevano data per spacciata è stata l'...

Prodotto per bimbi sotto accusa. Lo usa per anni pensando che sia innocuo - ma poi arriva la diagnosi choc : Ancora un caso e ancora una condanna per la Johnson & Johnson: una giuria californiana ha emesso un verdetto di condanna al pagamento di 25,7 milioni di dollari a favore di Joanne Anderson, 66 anni, una donna che ha sostenuto di aver sviluppato un cancro (un mesotelioma) usando il talco della società. La donna aveva sostenuto di aver sviluppato un cancro (un mesotelioma) per colpa del talco della società farmaceutica. Come ricostruito ...

'Luc Besson mi ha drogata e stuprata' - l'accusa choc di un'attrice al regista francese : Si apre uno scandalo legato al nome di Luc Besson che sarebbe stato accusato da un'attrice di 27 anni di violenza sessuale , secondo quanto riportato all'Associated Press da un un'ufficiale ...

“Mi ha pestata”. Grande Fratello - Patrizia Bonetti choc. L’accusa della gieffina nei suoi confronti gela tutti - Barbara D’Urso compresa : Ha appena finito di pronunciare queste parole Patrizia Bonetti e nello studio di Domenica Liva cala il gelo. Il pubblico resta in silenzio, le facce si interrogano e insieme a loro Barbara D’Urso che fatica a trovare le parole giuste per commentare. L’accusa dell’ex gieffina è pesantissima ed è destinata a sollevare un polverone mediatico senza fine. Prende di mira l’ex fidanzato – ed ex marito di Anna Falchi – Stefano Ricucci, il ...

"Oseghale mi chiamò per dirmi se volevo stuprare Pamela". Intercettazioni choc in cella tra due dei tre nigeriani accusati della morte della 18enne romana : Lo scorso 30 gennaio Innocent Oseghale telefonò a Lucky Awelima per chiedergli se voleva "andare a stuprare una ragazza che dormiva". La ragazza in questione è Pamela Mastropietro, la 18enne romana ritrovata morta il giorno dopo vicino Macerata. A rivelare questo elemento inedito è il Corriere della Sera, che cita un'intercettazione tra Awelima e Desmond Lucky, accusati di concorso in omicidio con Oseghale.Scrive il ...

“Olio bollente in faccia a quella”. Grande Fratello choc. Stavolta è troppo : il reality ha preso una piega preoccupante. E (di nuovo) lui finisce sotto accusa : Al Grande Fratello sembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D’Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il ...

Pamela Mastropietro - le intercettazioni choc e il nuovo dna/ I tre aguzzini accusati di spaccio di stupefacent : Omicidio Pamela Mastropietro, Macerata: Pm "dna ignoto, uomo non africano". intercettazioni choc tra due nigeriani in carcere, "Oseghale doveva mangiarla". Funerali il 5 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:27:00 GMT)

«Napoletana - ti devono stuprare» : su Fb l'accusa choc ad Anna Trieste : Enrico Mentana , coniando un neologismo, li chiamò webeti. Ma forse è stato troppo buono. Non è webete, è criminale chi su Facebook ha offeso la giornalista Anna Trieste con un commento becero: '...

Omicidio Iacconi - sentenza choc : condanna dimezzata per uno degli accusati / FOTO : Viareggio, 18 aprile 2018 - Pena dimezzata in Corte d'Appello sezione Minori a Matteo Della Ragione , uno dei due diciassettenni , oggi maggiorenni, coinvolti nell' Omicidio di Manuele Iacconi , nella ...