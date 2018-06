Labico - “museo archeologico” in una villa privata : coniugi denunciati : Labico, “museo archeologico” in una villa privata: coniugi denunciati La scoperta della Guardia di finanza durante una perquisizione in provincia di Roma: 121 reperti archeologici - tra cui colonne, anfore, ceramiche - di rilevante interesse artistico risalenti alle epoche tra il I e il V secolo d.C. e tra il VIII e il IX secolo ...