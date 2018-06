La verità per Giulio Regeni non è una questione privata

Strage studentesse Erasmus - il papà di Elena : 'Processo riaperto - da 815 giorni attendiamo la verità' : La battaglia dei familiari delle ragazze morte in Spagna ha dato un risultato. Sarà riaperto dalla magistratura spagnola il caso dei tredici studenti dell' Erasmus, sette dei quali italiani, morti ...

Le verità Nascoste oggi non va in onda per via dei Mondiali di Calcio : quando tornerà in tv la serie spagnola? : Brutte notizie per i fan della serie spagnola di Canale 5: Le Verità Nascoste oggi, 15 giugno, non va in onda. I palinsesti della rete ammiraglia sono ormai in balia dei Mondiali di Calcio 2018 e di tutto quello che ci ruoterà intorno a cominciare proprio da Belen Rodriguez, Ilary Blasi e Nicola Savino che questa sera andranno in onda con la prima puntata di Balalaika. Questo è il titolo dello show che accompegnerà le partite di Calcio di ...

La battaglia per la verità continua. Lo dobbiamo a Luciana Alpi : Luciana Alpi era malata, ma nessuno si aspettava che ci lasciasse così. La scorsa settimana aveva chiamato, il giorno prima dell'udienza che avrebbe dovuto decidere se archiviare o no il caso dell'omicidio di sua figlia Ilaria e di Miran Hrovatin: "Non posso venire a Piazzale Clodio - queste le sue parole -. Sono ricoverata per dei controlli. Tanto ci siete voi, insieme agli amici della FNSI, di Libera, di Lega Ambiente".Era vero, ma il ...

Mercato NBA – San Antonio Spurs - per Kawhi Leonard è la settimana della verità : svelato il suo futuro : Kawhi Leonard dovrà incontrare coach Popovich prima del Draft NBA: i San Antnio Spurs gli proporranno un rinnovo al massimo salariale o verrà scambiato Sul calendario dei San Antonio Spurs è segnata una data dentro un cerchio rosso: il 21 giugno. Non solo in quella degli Spurs direte voi, essendo la data del Draft NBA. Certo, ma per i texani quel giorno sa di ultimatum: Kawhi Leonard entro il 21 giugno dovrà decidere se il suo futuro sarà in ...

LUCIANA ALPI È MORTA/ L'annuncio del vicedirettore di Rai 1 : "Non hai mai smesso di lottare per la verità" : LUCIANA ALPI è MORTA: scomparsa all'età di 85 anni la mamma di Ilaria ALPI, l'operatrice Rai uccisa in Somalia nel 1994. Le parole del vicedirettore di Rai1.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 09:21:00 GMT)

È morta Luciana Alpi. Senza sapere la verità su sua figlia Ilaria : «Non cerco giustizia, voglio solo conoscere la verità». Luciana Alpi ha cercato quella verità per 24 anni. Era il 20 marzo del 1994 quando sua figlia Ilaria e Miran Hrovatin, giornalista neanche 33enne e operatore del Tg3, furono uccisi a Mogadiscio, in Somalia. Luciana Alpi è morta il 12 giugno del 2018 Senza conoscere la verità, a pochi giorni dalla sentenza che potrebbe mettere definitivamente la parola fine sull’inchiesta con ...

morta Luciana Alpi - da 24 anni cercava la verità per Ilaria - : Aveva 85 anni. Dal 1994 si batteva perchè fosse fatta luce sulla morte della giornalista del Tg3 uccisa a Mogadiscio con l'operatore Miran Hrovatin

È morta Luciana Alpi - da 24 anni cercava la verità per Ilaria : È morta Luciana Alpi, da 24 anni cercava la verità per Ilaria Aveva 85 anni. Dal 1994 si batteva perchè fosse fatta luce sulla morte della giornalista uccisa a Mogadiscio con l'operatore Miran Hrovatin Parole chiave: Luciana_Alpi ...

Ascolti TV | Venerdì 8 giugno 2018. Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) - flop Le verità Nascoste (8.8%). Nemo saluta al 4.8% : Ora o Mai Piu': Patty Pravo e Massimo Di Cataldo Su Rai1 la prima puntata del talent con Amadeus Ora o Mai Più - dalle 21.34 alle 0.14 – ha conquistato 4.730.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.725.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 940.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Lethal ...

Ascolti TV | Venerdì 8 giugno 2018. Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) - flop Le verità Nascoste (8.8%). Nemo saluta al 4.8% : Ora o Mai Piu': Patty Pravo e Massimo Di Cataldo Su Rai1 la prima puntata del talent con Amadeus Ora o Mai Più - dalle 21.34 alle 0.14 – ha conquistato 4.730.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.725.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 940.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Lethal ...

Ascolti TV | Venerdì 8 giugno 2018. Partenza boom per Ora o Mai Più (25%) - flop Le verità Nascoste (8.8%). Nemo chiude al 4.8% : Ora o Mai Piu': Patty Pravo e Massimo Di Cataldo Su Rai1 la prima puntata del talent con Amadeus Ora o Mai Più - dalle 21.34 alle 0.14 – ha conquistato 4.730.000 spettatori pari al 25% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.725.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 940.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 Lethal ...

LE verità NASCOSTE / Anticipazioni 8 giugno 2018 : cambio di programmazione per la prossima puntata : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni dell'8 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Paula scopre che una sua vecchia conoscenza è in città: cederà al ricatto?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:53:00 GMT)

Una morte sconvolgente ne Le verità nascoste e slittamento al sabato per la quarta puntata : anticipazioni 16 giugno : Le verità nascoste continua ad andare in onda in contemporanea con la Spagna e anche oggi, 8 giugno, tornerà nel prime time di Canale 5 per aiutare il pubblico a ricomporre il puzzle della sparizione di Paula. La giovane è tornata a casa dopo otto anni ma non riesce ancora ad entrare alla perfezione nei meccanismi della sua famiglia. Quello che riesce a fare, però, è quello di manipolare le persone che la circondano e, in particolare, il ...

Le verità nascoste/ Anticipazioni 8 giugno 2018 : Paula vittima o carnefice? Minacce per lei e paura ma... : Le Verità nascoste, Anticipazioni dell'8 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Paula scopre che una sua vecchia conoscenza è in città: cederà al ricatto?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:35:00 GMT)