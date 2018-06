La strage di Erba Olindo Romano e Rosa Bazzi il 12 luglio tornano in aula Delitti | Tv8

Carrara - strage di anatre lungo il corso d’acqua : “Tranciate dai tosaerba” : La denuncia di una volontaria di Sos randagi: “C’era il corpo di un’anatra completamente squarciato dalle lame del tagliaerba. Aveva il cranio spaccato e giaceva in terra in una pozza di sangue”. Il Consorzio di bonifica Toscana nord: “Massima attenzione per la fauna, ma prima viene la prevenzione del rischio idraulico”.Continua a leggere

strage di Erba - oggi i funerali di Carlo Castagna/ Azouz Marzouk : “Olindo e Rosa non sono colpevoli” : Strage di Erba, oggi i funerali di Carlo Castagna. Azouz Marzouk a La Vita in Diretta: “Olindo e Rosa non sono colpevoli”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:05:00 GMT)

strage di Erba – Carlo Castagna - oggi i funerali : Strage di Erba – Si terranno oggi, lunedì 28 maggio 2018, i funerali di Carlo Castagna. Il 75enne è morto nella giornata di ieri mentre si trovava ricoverato in ospedale a Como. La cerimonia si terrà nel pomeriggio, come comunicato dall’Ansa. Carlo Castagna è finito tragicamente nella cronaca nera italiana per il triplice omicidio della moglie Paola Galli, la figlia Raffaella Castagna ed il bambino di quest’ultima Yousseff. La ...

strage DI ERBA - MORTO CARLO CASTAGNA/ Azouz Marzouk : “Sto male - vorrei dargli l'ultimo saluto” : STRAGE di ERBA, CARLO CASTAGNA è MORTO. Scomparso il padre di Raffaella, uccisa nel 2006 da Rosa e Olindo. Si è spento nelle scorse ore all'età di 74 anni(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:27:00 GMT)

strage Erba : Azouz Marzouk - sto veramente male per morte Carlo Castagna : Milano, 26 mag. (AdnKronos) - "Da quando ho saputo la notizia sto veramente male, non credevo fosse possibile visto che i nostri rapporti non erano dei migliori. E invece non faccio che pensare a lui. Se fossi in Italia andrei sicuramente al suo funerale, andrei a dargli l'ultimo saluto. Faccio le m

strage di Erba - morto Carlo Castagna/ E intanto Olindo Romano fa il cuoco in carcere... : Strage di Erba, Carlo Castagna è morto. Scomparso il padre di Raffaella, uccisa nel 2006 da Rosa e Olindo. Si è spento nelle scorse ore all'età di 74 anni(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:52:00 GMT)

strage di Erba - è morto Carlo Castagna : Milano, 26 mag. (Adnkronos) - E' morto Carlo Castagna, l’uomo che nella Strage di Erba (Como) ha perso la moglie Paola, la figlia Raffaella e il piccolo nipote Youssef. L'uomo si è spento nella notte assistito dai figli Pietro e Giuseppe. Fu Carlo Castagna, subito dopo la Strage del dicembre 2006,

È morto Carlo Castagna - nella strage di Erba perse moglie - figlia e nipotino : È morto in un ospedale di Como, dopo una breve malattia, Carlo Castagna, l'uomo che nella 'strage di Erba' perse moglie, figlia e il nipotino. Castagna si è spento all'età di 75 anni. A dare la notizia della sua morte sono stati i figli Pietro e Giuseppe che su Facebook hanno scritto: "ne abbiamo passate tante insieme ma tu eri per noi sempre una guida, un esempio da seguire e da ammirare, e pur sapendo che adesso sarai ...

strage Erba - dall'eccidio alla condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano - : L' 11 dicembre 2006 nel corso di un incendio in una palazzina di via Diaz, a Erba venivano scoperti cinque cadaveri e un quinto uomo in fin di vita. I vicini di casa delle vittime sono stati ...

strage Erba - dall'eccidio alla condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano : Strage Erba, dall'eccidio alla condanna di Rosa Bazzi e Olindo Romano L’ 11 dicembre 2006 nel corso di un incendio in una palazzina di via Diaz, a Erba venivano scoperti cinque cadaveri e un quinto uomo in fin di vita. I vicini di casa delle vittime sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo. La ...

strage di Erba : è morto Carlo Castagna. Perdonò i Romano : È morto Carlo Castagna, tristemente noto alle cronache italiane per la Strage di Erba dell'11 dicembre 2006, nella quale perse la figlia Raffaella, il nipote Youssef e la moglie Paola. Condivise il dolore della perdita insieme a Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto della Strage, deceduto nel 2014, che perse a sua volta la moglie Valeria Cherubini. Stiamo parlando della terribile vicenda per la quale sono stati condannati all'ergastolo Olindo ...

strage Erba - morto Castagna : perse 3 cari : 13.22 Carlo Castagna, 75 anni, è morto nella notte in ospedale a Como. Nella Strage di Erba, avvenuta l'11 dicembre 2006, l'imprenditore,titolare di una rinomata azienda di mobili della zona, perse la moglie Paola Galli,la figlia Raffaella e il nipotino Youssef Marzouk. Oltre a loro,fu uccisa a coltellate e a colpi di spranga anche una vicina,Valeria Cherubini, mentre il marito Mario Frigerio si salvò malgrado le gravi ferite.Per la Strage ...

strage di Erba - morto a Como Carlo Castagna/ Le sue parole sul perdono a Olindo e Rosa : Strage di Erba, Carlo Castagna è morto. Scomparso il padre di Raffaella, uccisa nel 2006 da Rosa e Olindo. Si è spento nelle scorse ore all'età di 74 anni(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 13:01:00 GMT)

strage di Erba - è morto Carlo Castagna - l’uomo che perdonò Olindo e Rosa : Strage di Erba, è morto Carlo Castagna, l’uomo che perdonò Olindo e Rosa Strage di Erba, è morto Carlo Castagna, l’uomo che perdonò Olindo e Rosa Continua a leggere L'articolo Strage di Erba, è morto Carlo Castagna, l’uomo che perdonò Olindo e Rosa proviene da NewsGo.