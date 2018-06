La senatrice M5S Paola Nugnes contro il governo | “Non possiamo chiudere i porti | abbiamo

Nugnes (M5S) : “Flat tax e rimpatri forzati non li voto”. La senatrice dice no alla Lega : Paola Nugnes è una delle 6 senatrici che permetteranno all'accordo Lega - M5S di reggere in parlamento, ma chiarisce da subito i suoi propositi: "Voterò la fiducia ma è solo la prima, sugli altri voti i presupposti cambieranno. Flat tax e legge sull'immigrazione non li voto. Se il mio contributo non serve pronta ad andare via"Continua a leggere

Castello di Carlo V a Crotone - la senatrice Corrado (M5s) : il progetto di restauro non è stato giudicato valido dal Ministero dei beni culturali : Anche in quest’altra occasione i milioni disponibili per il restauro del Castello Carlo V non sono spendibili, almeno nell’immediato, in

La senatrice M5S in malattia per quasi un anno per "stress da lavoro" verrà assegnata alla Commissione Lavoro : Ironia della sorte: la senatrice del Movimento 5 Stelle Vittoria Bogo Deledda nota alle cronache per essersi assentata dal Lavoro come dirigente comunale per otto mesi per malattia ("stress da Lavoro") e poi "guarita" a ridosso della sua elezione a Palazzo Madama come rivelato da Le Iene, sarà assegnata proprio alla Commissione Lavoro. Della sua assegnazione alla Commissione parlamentare ne scrive su Facebook Mario Puddu, sindaco grillino ...

M5S : Vazio - continua silenzio su miracolosa guarigione senatrice grillina : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio, DaniloToninelli, Giulia Grillo, Beppe Grillo e Alessandro Di Battista non hanno nulla da dire sulla senatrice Bogo Deledda, in malattia per 243 giorni e guarita non appena è stata candidata al Senato? Si tratta di una guarigione miracolosa? Cari 5S, nulla da dire o fare?”. Lo scrive su Twitter Franco Vazio, deputato del Partito democratico, a proposito dell’inchiesta de Le Iene ...

M5S : insulti per la senatrice assenteista - ‘i 5 Stelle? Meglio di Lourdes’ : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Fioccano insulti sulla bacheca Facebook di Vittoria Bogo Deledda, la neo senatrice M5S eletta in Sardegna è finita al centro delle polemiche per un servizio de Le Iene in cui un testimone anonimo ha raccontato che la parlamentare, dirigente dei servizi sociali del comune di Budoni (in provincia di Sassari), per circa un anno non si è presentata in Comune mostrando un certificato di malattia per ‘stress da ...

Le Iene : "senatrice M5S in malattia" Ma guarisce dopo elezione : Le Iene hanno acceso i fari sulla senatrice sarda pentastellata, Vittoria Bogo Deledda. Un testimone, sotto anonimato, ha raccontato che la donna non ha lavorato per circa 12 mesi presentando un certificato medico per "stress da lavoro". Poi, dopo la candidatura per il Movimento Ciqnue Stelle, la guarigione. La Deledda è dirigente dei servizi sociali presso il Comune di Budoni, in provincia di Sassari.Di fatto, secondo i documenti del Comune, ...