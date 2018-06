La rimonta del PD che non ci sarà

Diretta/ Olimpia Milano Trento streaming video Rai.tv : Shields - l'uomo della rimonta (gara-5 finale) : Diretta Olimpia Milano Trento, streaming video e tv: orario e risultato live di gara-5. La finale scudetto è in totale parità: siamo 2-2 dopo i primi quattro episodi, solo vittorie interne(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:16:00 GMT)

LIVE F1 - GP Canada 2018 in DIRETTA : gara. Vettel dalla pole a caccia del successo! Hamilton dovrà rimontare : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Canada, settima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul circuito dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve, che 40 anni fa mise in mostra tutto il suo talento a bordo della Ferrari T3 vincendo la prima corsa nel Circus, ci sarà grande spettacolo. E’ pensando a Gilles, mai dimenticato dal Cavallino Rampante, che Sebastian Vettel ha posto termine ad un lungo digiuno. Erano infatti 17 ...

Halep spezza la maledizione - è campionessa del Roland Garros! Stephens ko in rimonta : arriva il 1° Slam della carriera : Simona Halep vince il primo Slam della carriera: la tennista romena si aggiudica il Roland Garros battendo Sloane Stephens in finale Tensione, fantasmi e paura. Un primo set che scivola via con estrema, troppa semplicità per 3-6. Ci risiamo. Simona Halep domina il Roland Garros, gioca un tennis aggressivo, sbaraglia giocatrici del calibro di Kerber e Muguruza e poi arrivata in finale, contro l’outsider di turno, si scioglie. Le è capitato l’anno ...

Roland Garros – Halep - rimonta rabbiosa! L’infortunio della Kerber fa il resto : la n° 1 vola in semifinale : Simona Halep accede alle semifinali del Roland Garros: la tennista numero 1 al mondo batte Angelique Kerber in rimonta Dopo 2 ore e 16 minuti di gioco, Simona Halep può alzare le braccia al cielo. La tennista numero 1 al mondo è uscita vincitrice da un match davvero complicato che l’ha vista superare Angelique Kerber, attualmente numero 12 WTA ma ex numero 1 al mondo nel 2017, al termine di una super rimonta. Dopo aver perso il primo set per 2-7 ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Canada in DIRETTA. Azzurri a caccia del poker di vittorie. Il Canada rimonta gli azzurri : 1-2 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A San Juan (Argentina) gli azzurri tornano in campo per affrontare la formazione nordamericana: incontro assolutamente alla portata per i ragazzi del CT Chicco Blengini che sono reduci dai tre successi consecutivi della scorsa settimane e che vogliono proseguire la striscia vincente per avvicinarsi alla Final Six della neonata ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (giovedì 31 maggio). rimonta vincente di Serena Williams - facile Simona Halep : Si è completato al Roland Garros, il quadro dei match di oggi, giovedì 31 maggio, del tabellone di singolare femminile: senza italiane in gara, ci sono stati diversi incontri interessanti. Avanti senza problemi la numero uno al mondo, la romena Simona Halep, che ha battuto la statunitense Taylor Townsend con un netto 6-3 6-1. La russa Maria Sharapova ha superato in due set comunque combattuti, la croata Donna Vekic, con il punteggio di 7-5 6-4, ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile. Simona Halep rompe il ghiaccio in rimonta - nessun problema per le altre big : La quarta giornata del Roland Garros ha visto cominciare il secondo turno ma soprattutto terminare il primo. nessuna sorpresa, le favorite continuano la loro strada ma dal prossimo turno il coefficiente di difficoltà aumenterà per tutte. I rinvii dei giorni scorsi hanno in parte influito su Simona Halep, che contro l’americana Alison Riske è entrata in campo spenta e poco concentrata. Un match a due facce, perché la romena è stata così ...

Gentiloni : rimonta - non delapidare lavoro : 11.45 "Questa legislatura era nata in circostanze economiche e istituzionali complesse.A 5 anni si può dire che lasciamo un Paese con più crescita, più lavoro, più diritti,con i conti in ordine". Lo ha detto il premier Gentiloni, salutando i collaboratori di Palazzo Chigi. Tuttavia,"non sono state cancellate le ferite di una crisi lunghissima e il risultato delle elezioni è lì a ricordarcelo",dice Gentiloni. "Occorre prendersi cura della ...

Internazionali d’Italia – Djokovic in rimonta su Nishikori : Nole vince al terzo set fra gli applausi del Foro Italico : Novak Djokovic supera Kei Nishikori al terzo set e accede alla semifinale degli Internazionali d’Italia: il tennista serbo vince in rimonta Dopo i successi di Rafa Nadal e Marin Cilic il quadro delle semifinali degli Internazionali d’Italia è quasi completo. Il terzo tennista a staccare il pass per il penultimo atto del torneo tricolore è Novak Djokovic. Il tennista serbo, amatissimo dal pubblico di Roma, ha superato in 3 set l’insidioso ...

Diretta/ Internazionali d'Italia 2018 Cecchinato Goffin (7-5) streaming video e tv : che rimonta dell'azzurro! : Diretta Internazionali d'Italia 2018, streaming video e tv: giornata negativa per i nostri colori, a Roma eliminati Andreas Seppi, Sara Errani e un comunque positivo Filippo Baldi(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:08:00 GMT)

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : blitz del Lodi a Forte dei Marmi! Vittoria in rimonta - ora due match in casa per volare : Il Lodi piazza il colpo in trasferta in gara-1 della Finale scudetto dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno sconfitto 3-5 il Forte dei Marmi in Toscana, ribaltando un risultato che sembrava compromesso e piazzando un allungo mortifero a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, con cui hanno conquistato il primo punto nella serie. Il Forte è partito a razzo davanti al proprio pubblico, ...

Il Neruda domina due set - poi subisce la rimonta del Vicenza : La cronaca Il primo set si apre con l'allungo di Bolzano, che sfrutta un momento di difficoltà delle padrone di casa e si porta sul 9-15. Cavallaro chiama il time out. Le arancioblù mantengono un ...

Wells Fargo Championship : Molinari e Woods in rimonta. Day prende la testa della classifica : Nella seconda e ultima giornata quarti, semifinali e finali per il primo e per il terzo posto , diretta dalle ore 15 alle ore 19 su Sky Sport 2 HD , . TUTTI I VIDEO DI GOLF Guarda tutti i video

Playoff NBA 2018 - Boston-Philadelphia gara-2 108-103 : Jayson Tatum guida la rimonta da -22 : è 2-0 Celtics : Boston Celtics-Philadelphia 76ers 108-103 Sotto di 22 punti all'inizio del secondo quarto non ha fermato i Boston Celtics dal mandare a segno la più grande rimonta ai Playoff della propria storia dai ...