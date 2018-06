La regina e Meghan | è tempo di meme a Buckingham Palace

Meghan Markle - prima uscita con la regina Elisabetta/ Promossa a pieni voti : solo un piccolo errore… : Meghan Markle, prima uscita pubblica con la regina Elisabetta II, Promossa a pieni voti da tutto il mondo: solo un piccolo errore, ecco per quale motivo.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 18:12:00 GMT)

Meghan Markle e la regina - piccola gaffe di protocollo : Meghan Markle ha spesso stupito per il modo in cui si sta adattando velocemente alla vita nella Royal Family. Ma ogni tanto non manca qualche piccola gaffe. Niente di grave, come stavolta, ma nulla passa inosservato durante un evento pubblico ufficiale.L'ex attrice ha viaggiato con il treno della Corona verso il Chershire, in compagnia della Regina Elisabetta II. È il primo evento ufficiale strettamente legato alla sovrana per Meghan, da quando ...

Quello che si può fare e non fare in presenza della regina (Meghan ha commesso un solo errore) : Se al primo evento ufficiale di Meghan Markle al seguito della regina Elisabetta II bisognerebbe dare un voto, sarebbe di gran lunga positivo. E non solo per la poca esperienza. Se Kate Middleton aveva infatti potuto attendere circa un anno prima di «fare un giro» con la sovrana, alla moglie di Harry è toccato a meno di un mese dalle nozze con un membro della famiglia reale. L’ex attrice americana, dopo una notte senza precedenti sul treno ...

Il soprannome con cui Meghan Markle potrà chiamare la regina è il più tenero (e fu usato anche da Diana) : Alla prima uscita ufficiale da sole, tra Meghan Markle e la regina sembra essere scoppiata un'intesa speciale. E come sancirla ancora di più se non con un soprannome? Secondo Ingrid Seward, direttrice del Majesty magazine, giornale specializzato in affari reali, non appena trascorsi i primi tempi nella royal family, la neosposa potrà rivolgersi alla regina Elisabetta II usando un nomignolo. Molto probabilmente si tratterà di ...

“Che regalo!”. Non solo il viaggio insieme - spunta pure il dono della regina a Meghan Markle : Alla tradizionale parata Trooping the Colour, per il compleanno della regina, Meghan Markle era in seconda fila sul balcone di Buckingham Palace. Un passo dietro la cognata Kate Middleton. In molti l’avranno notato, ma c’è una spiegazione: l’ordine secondo cui i membri della famiglia reale prendono posto è infatti regolato dal protocollo. La regina è sempre al centro e la disposizione degli altri è sempre in base alla ...

Meghan parla di Harry nella prima uscita con la regina : "È il miglior marito che si possa avere - la vita con lui è meravigliosa" : Durante la sua visita a Cheshire, Meghan ha dichiarato che il principe Harry è "miglior marito" che potesse avere. La Duchessa di Sussex, 36 anni, è stata filmata mentre parlava con i suoi ammiratori durante una passeggiata nella cittadina di Chester, nel nord della Gran Bretagna.Come si legge sul Daily Mail, in un video postato su Twitter, si può vedere la duchessa di Sussex intenta a salutare la folla che urla il suo nome. ...

Royal Family - chi per prima in auto tra la regina Elisabetta e Meghan? L’imbarazzo della duchessa risolto da “The Queen” : Meghan Markle ha presto parte al suo primo appuntamento pubblico, da sola, con la regina Elisabetta, a Chester. Di ritorno dalla città inglese, c’è stato un momento di imbarazzo (soprattutto per la duchessa di Sussex) in merito al protocollo da seguire: chi entra per prima in auto, la sovrana o la moglie di Harry? Stando ai media inglesi, Markle avrebbe chiesto alla regina: “Cosa preferisce?”. Ma “the Queen” ha ...

Meghan Markle : il momento LOL in cui si dimentica il protocollo e chiede aiuto alla regina : Elisabetta II era tutta sorrisi con la Duchessa del Sussex The post Meghan Markle: il momento LOL in cui si dimentica il protocollo e chiede aiuto alla Regina appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle - prima uscita senza Harry e 'indecisione' con la regina : «Entra prima tu» : La prima volta di Meghan Markle lontana dal principe Harry. La neoduchessa del Sussex - questo il titolo acquisito dall'ex attrice americana protagonista della serie...

Meghan Markle per la prima volta sola con la regina : prova superata : Il grande giorno è arrivato: Meghan Markle ha affrontato il primo impegno da sola con la Regina. E ha superato la prova, anche se un piccolo passo falso l’ha commesso. Le due donne hanno viaggiato sul treno reale da Londra al Cheshire per tutta la notte e sono arrivate in mattinata alla stazione di Runcorn, da dove hanno preso una macchina che le ha condotte al Mersey Gateway Bridge. Per Meghan è stata una vera e propria full immersion nel ...

Folla e grandi sorrisi per la "prima" di Meghan al fianco della regina (e senza Harry) : Prima uscita ufficiale oggi al fianco della Regina Elisabetta e senza il principe Harry per Meghan Markle, duchessa di Sussex. L'ultima arrivata della famiglia reale ha preso posto accanto alla sovrana sul treno speciale che le ha portate nel nord-ovest dell'Inghilterra per una serie di eventi e di inaugurazioni.La giornata è iniziata con una visita a una scuola di Widnes, vicino a Liverpool, con annessa performance di bambini in onore ...

“Avete visto?”. Meghan - prima uscita pubblica con la regina. Quel dettaglio non sfugge : Anni 36, bellezza eclatante, sorriso splendido. Segni particolari: duchessa del Sussex. Signori e signore, ecco a voi Meghan Markle, moglie, da meno di un mese, del principe Harry d’Inghilterra. Lui era uno di quegli scapoli che ci avrebbe fatto piacere far cadere nelle nostri rete ma ormai è andato. Per la precisione il 19 maggio 2018. Ha già coperto di doni (preziosissimi) la sua sposa e tutti già parlano della loro prole (quando arriverà? Lei ...

Meghan Markle - che sorrisi con la regina Elisabetta : Per andare da Chester a Londra, con un qualsiasi treno ci vogliono circa un paio d’ore, ma la regina Elisabetta II e Meghan Markle ne hanno impiegate molte di più con il convoglio reale di Sua Maestà, un convoglio storico inaugurato dall’antenata Victoria nel 1842. All’arrivo alla stazione di Runcorn intorno alle 11 ora locale, grandi sorrisi per entrambe, dopo una notte insieme da sole, la prima per l’ex attrice senza ...