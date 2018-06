La Raggi dai pm per lo stadio scarica la palla a Bonafede

Raggi convocata dai pm come testimone sul ruolo di Lanzalone : «Sono parte lesa» : I magistrati vogliono accertare i rapporti reali della sindaca con l’ormai ex presidente di Acea, vero referente per il progetto. Oggi gli interrogatori di garanzia. Il presidente del Coni Malagò indagato, chiede subito di essere ascoltato dalla procura

Stadio Roma - Raggi testimone dai Pm : 12.10 La sindaca Raggi è stata convocata in Procura come testimone nell'inchiesta sullo Stadio che ha portato in carcere anche il costruttore Luca Parnasi . I Pm vogliono accertare cosa sia accaduto durante le trattative per la costruzione dello Stadio e accertare i suoi rapporti reali con Luca Lanzalone (l'ormai ex presidente di Acea), considerato dagli inquirenti il vero referente per il progetto. L'ex assessore capitolino all'Urbanistica ...

L'ex moglie di Anthony Bourdain su Instagram : "Nostra figlia - forte e coRaggiosa" : A pochi giorni dalla morte di Anthony Bourdain, la ex moglie gli ha scritto un messaggio toccante insieme alla figlia Ariane, di undici anni, che lo scorso fine settimana si è esibita a New York."La nostra bambina oggi ha tenuto il suo concerto. È stata incredibile. Così forte e coraggiosa. Indossava gli stivali che le hai comprato", ha scritto la ex dello chef, Ottavia Busia, sotto una foto postata sul suo profilo ...

Roma - M5S fuori dai ballottaggi : nei Municipi arriva l'effetto Raggi : Nel cuore della notte, quando il M5S scopre di essere fuori da entrambi i ballottaggi dei Municipi di Montesacro (III) e Garbatella (VIII) le chat dei consiglieri grillini esplodono: «Gli...

Nei municipi 3 e 8 di Roma vince la protesta contro la sindaca Virginia Raggi - M5S fuori dai ballottaggi : Una sonora sconfitta per l'amministrazione M5S di Virginia Raggi. I Romani vanno al mare e non a votare - affluenza al 27% - ma chi si reca alle urne lo fa per lanciare un segnale di insofferenza per il Campidoglio a guida 5 Stelle. Scompaiono i pentastellati nelle sfide ai municipi III (Montesacro) e VIII (Garbatella). Adesso M5S governa 11 municipi su 15.Con oltre la metà delle sezioni scrutinate (132 su 183), nel terzo municipio ...

Privacy - siti Usa offline in Europa per GDPR/ New York Daily News e Chicago Tribune non Raggiungibili : Privacy, siti Usa offline in Europa per GDPR, non raggiungibili il New York Daily News, il Chicago Tribune, il Los Angeles Times, l'Orlando Sentinel e il Baltimore Sun(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 12:02:00 GMT)

Foschi : Roma sarà sommersa dai rifiuti per inadeguatezza Raggi : Roma – Di seguito la nota di Enzo Foschi, Vicesegretario del Pd Lazio. “Il Gruppo dei 5 Stelle della Regione Puglia, con il comunicato di oggi, è stato molto chiaro. No ai rifiuti che arrivano da Roma. L’incapacità della Raggi pure su questo tema ha ormai stancato anche i grillini delle altre regioni. Come farà Emiliano a dare il suo assenso all’arrivo della “mondezza” Romana ora che anche i 5 Stelle pugliesi ...

Roma invasa dai rifiuti : dopo le buche nuovi guai dalla gestione Raggi Video : La capitale d'Italia non ha pace e di conseguenza nemmeno il sindaco Virginia Raggi. Pochi mesi fa, persino negli Stati Uniti d'America le crisi della capitale italiana erano riecheggiate sul New York Times [Video]. In quel caso, le protagoniste erano le buche e le voragini, accentuate anche dal periodo delle piogge. Il noto quotidiano USA aveva attaccato pesantemente il sindaco evidenziando la sua totale incapacita'. Con un po' di ironia aveva ...

