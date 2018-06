La nuova Serie A | il Sud scompare | Emilia Romagna regina

KIDDING - Primo sguardo alla nuova Serie con Jim Carrey! : Cari lettori, dopo mesi di attesa, una delle comedy più attese della nuova stagione, KIDDING, si mostra finalmente con le primissime immagini, raccolte in un interessante trailer. Se siete interessati al nuovo progetto del mitico Jim Carrey, continuate la lettura.Questo teaser trailer ci mostra quello che dovremmo aspettarci da questa nuova serie. Il video ci fa' conoscere da vicino il protagonista, Jeff, conduttore di un programma televisivo ...

McLaren - Svelati gli scarichi della nuova Sports Series : Da Woking arriva un'ulteriore conferma che tranquillizzerà i puristi: la nuova sportiva McLaren non sarà elettrica. I terminali di scarico mostrati in questa nuova immagine ufficiale fugano ogni dubbio, confermando la presenza di un motore termico dentro al cofano. Annunciato la scorsa settimana con un teaser della coda, nel quale non comparivano i terminali di scarico, il nuovo modello della famiglia Sports Series sarà svelato il 28 giugno come ...

Dopo La Casa de Papel arriva Fariña su Netflix - la nuova Serie spagnola sarà la Narcos europea? : Con l'arrivo di Fariña su Netflix, il catalogo del servizio streaming continua ad arricchirsi di serie spagnole: l'ultimo titolo ad unirsi alla lista è ancora una volta un prodotto che in patria è stato trasmesso da Antena3, come il clamoroso successo La Casa de Papel. Netflix spera evidentemente di bissare l'esito sorprendente della distribuzione internazionale de La Casa di Carta, che in Spagna su Antena3 aveva raccolto poco più del 12% di ...

The Brave - militari e banalità nella nuova Serie della Nbc : Una serie tv sui militari che compiono azioni sotto copertura nelle zone “calde”? Avanguardia pura! Eppure, sorprendentemente, The Brave, prodotta dalla NBC ed in onda in Italia su Premium Stories, non è così male come invece farebbero pensare i presupposti. Ci vuole coraggio per riuscire a portare sul piccolo schermo una serie così piena di stereotipi e luoghi comuni, ma Dean Georgaris armonizza con grande maestria i vari elementi riuscendo a ...

Kaos - la nuova Serie tv Netflix sulla mitologia greca : le storie più belle da vedere : Questa volta sarà la mitologia ad ispirare quella che si annuncia un’altra serie di successo targata Netflix: le storie saranno quelle che per secoli hanno ispirato poeti e artisti, con un tocco comico ma anche decisamente dark. In attesa di sapere di più, ecco le storie più suggestive che sarebbe bello vedere.Continua a leggere

Volkswagen T7 Caravelle - Su strada un muletto della nuova serie : Quelle che vi proponiamo sono le prime immagini di un muletto del Volkswagen Caravelle T7. La nuova generazione potrebbe debuttare nel 2020 e sono pochi per il momento i dettagli su cui esprimere delle ipotesi, dal momento che viene utilizzata la carrozzeria della versione attuale T6.Fame d'aria nel frontale. Il prototipo si fa notare essenzialmente per il nuovo frontale, totalmente privo di protezioni: nel paraurti anteriore, infatti, è stata ...

I Looney Tunes torneranno con una nuova Serie animata : Concepiti negli anni Trenta come folli protagonisti di una serie di corti d’animazione con accompagnamento musicale (da qui il loro nome), i Looney Tunes sono dei cartoni animati che non hanno mai smesso di essere popolari fra i più piccoli, subendo nel corso degli ultimi decenni svariate incarnazioni, dall’essere co-protagonisti di Michael Jordan in Space Jam alla versione Baby Looney Tunes. Ora però sono pronti a un ritorno in ...

Kaos : la nuova Serie tv Netflix sulla mitologia greca : A tutti gli amanti di Netflix e appassionati del piccolo schermo, non potevamo non annunciarvi Kaos , il nuovo progetto targato Netflix , che sarà incentrato sulla mitologia greca rivisitata in chiave ...

Barbapapà - il ritorno (americano e con una nuova serie) : Buon lunedì all’insegna del buonumore e della tenerezza amarcord: prepariamoci al ritorno dei Barbapapà in tv. E non con i cartoni animati (fine Settanta) che hanno segnato più di una generazione. Nickelodeon, infatti, ha appena siglato un accordo internazionale per un nuovo adattamento televisivo della classica serie di fumetti per bambini per il suo canale Nick Jr. Barbapapà, la storia La nascita delle avventure della colorata famiglia ...

Pose - la società degli anni '80 nella nuova Serie di Ryan Murphy : La linea che intercorre tra realtà e finzione è molto labile quando si parla di Pose . La nuova serie tv di Ryan Murphy, il papà di Glee e American Horror Story , ha debuttato in America domenica tre ...

Rugby a 7 - World Series Parigi 2018 : tra le donne vince la nuova Zelanda - ma l’Australia trionfa nella classifica finale : Conclusa a Parigi l’ultima tappa delle World Series di Rugby a 7 femminile: in Francia, in finale la Nuova Zelanda si impone sull’Australia con il punteggio di 33-7. Al terzo posto il Canada, che batte la Francia per 17-10. Tra le squadre eliminate ai quarti, si classificano al quinto posto gli USA, che battono per 28-7 le Fiji. Il settimo posto è per la Spagna, che batte 20-7 l’Inghilterra. Le squadre eliminate nella prima fase a ...

Diritti tv - la nuova Serie A rischia di cancellare 90° Minuto : uno sfregio a un rito collettivo stile Carosello e Fantastico : L’ultimo sfregio al tempio del calcio italiano è compiuto. Se verranno confermate le scelte di Lega di Serie A per i Diritti tv, Novantesimo Minuto, o 90esimo Minuto (con un pallone rigorosamente al posto dello zero del novanta) sarà cancellato dal palinsesto Rai dopo 48 anni. Certo, siamo sopravvissuti all’addio di Carosello, di Mina e di Flash, a breve ci saluterà perfino Fabio Fazio (scherziamo), ma la scrivania di Paolo Valenti e gli RVM con ...

Kidding : la nuova Serie TV con protagonista Jim Carrey : Proprio così, Jim Carrey sta tornando e questa volta nel ruolo di protagonista, nella nuova serie Tv firmata Showtime . Kidding è una nuova commedia drammatica, creata da Dave Holstein e diretta da ...

Dragon Ball FighterZ - World Tour : annunciata una nuova Serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ : Bandai Namco, dopo aver arricchito il suo Dragon Ball FighterZ con i nuovi personaggi giocabili Vegito e Zamasu, ha in serbo un altro annuncio per i fan del gioco.La compagnia, infatti, svela il Dragon Ball FighterZ - World Tour, una nuova serie di tornei dedicati a Dragon Ball FighterZ.La prima fermata del Dragon Ball FighterZ - World Tour è al CEO Fighting Game Championships che si terrà a Daytona Beach, Florida, dal 29 giugno all'1 luglio. ...