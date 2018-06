La Manifesta superiorità di Palermo come città d' arte

Manifesta superiorità - arriva l’undecima! Thiem si inchina - Parigi ai suoi piedi : Nadal è campione del Roland Garros : Rafa Nadal conquista l’undicesimo Roland Garros della sua carriera: il campione spagnolo supera Dominic Thiem nella finale dello Slam francese Manifesta superiorità. In alcuni sport, come nel baseball (ma con similitudini anche negli sport di contatto, con l’intervento dell’arbitro), esiste una regola con la quale si può fermare l’incontro se le differenze di punteggio, quindi di forza in campo, risultino troppo ...