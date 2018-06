La lettera di Sergio Mattarella a Propaganda live

agi

(Di sabato 16 giugno 2018) Una apertura di trasmissione davvero insolita quella di, su La7: questa sera il conduttore Diego Bianchi ha esordito annunciando una "importante" sorpresa: unadel presidente della RepubblicaMattarella. "Gentile Diego Bianchi, la ringrazio per la richiesta di intervista, che - con una punta di rammarico - non mi è possibile fare. Colgo questa occasione per esprimerle il mio apprezzamento per la trasmissione, anche per come ha seguito, con sguardo scanzonato ma mai banale, la complicata fase delle consultazioni per la formazione del governo. Quando mi è stato possibile vederla - purtroppo non di frequente - mi sono davvero divertito. Invio a lei e a tutti i suoi collaboratori gli auguri di buon lavoro". FirmatoMattarella. Con un post scriprum "Dimenticavo: farò riparare la porta della ...