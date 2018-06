La guida per trasformare lo smartphone in console casalinga per videogiochi

Per la prima volta una donna alla guida del Distretto Rotary : ... in oltre 25 anni di attività ha organizzato centinaia di eventi nazionali ed internazionali nel campo della cultura, della scienza e dell'economia, della promozione all'estero del patrimonio ...

Sotterranei di Piazza Navona - Visita guidata con apertura serale straordinaria ed esclusiva - Roma : Fra i teatri il primo in muratura fu quello di Pompeo, inaugurato nel 55 a.C., dove si assisteva a spettacoli così sublimi che le stesse tragedie e commedie, nonostante il passare dei millenni, sono ...

La "garra" di Tabarez per guidare l'Uruguay dalla sedia a rotelle : In apparenza, un personaggio forbito e pacato come Oscar Washington Tabarez è lontano anni luce dalla tipica garra sudamericana, di cui il suo Uruguay rappresenta uno degli esponenti più noti a ...

Mondiali 2018 - Croazia-Nigeria : le probabili formazioni. Perisic - Modric e Mandzukic guidano la Croazia. Ma il talento non manca alla Nigeria : In ogni Mondiale c’è un girone “della morte” e a Russia 2018 l’etichetta se l’è guadagnata, sin dal sorteggio, il gruppo D. Argentina e Croazia certamente spiccano per talento rispetto alla concorrenza ma attenzione a sottovalutare Islanda e Nigeria. Ogni partita sarà quindi fondamentale: nella prima giornata, Kaliningrad Stadium scenderanno in campo proprio Croazia e Nigeria. Vietato sbagliare, perché la prima ...

Visite guidate in provincia di Cosenza alla scoperta della Cicogna bianca : Uno spettacolo raro e straordinario che mescola emozione e scienza , passione e conoscenza orale sullo sfondo di simbologie dalle origini antichissime. Inoltre i volontari LIPU daranno informazioni ...

Una guida per 'hackerare' il sistema finanziario - Valori : ... ma a pensarci bene è una scelta coerente: come un hacker informatico deve conoscere il funzionamento di hardware e software, così l'hacker finanziario deve conoscere il mondo della speculazione. ...

MacGyver - la seconda stagione arriva su Rai 2 - Super guida TV : Grande appassionato di scienza, Angus è un ragazzo dall'immenso talento; un talento che gli consente di rivolvere gravi problemi e a salvare vite umane. La seconda serie è composta da 23 episodi. ...

Bimba di due anni scompare da casa - per 36 ore il suo cane Pit Bull l’ha protetta e poi ha guidato i soccorsi : Charlee Campbell era con la nonna quando è scomparsa nel nulla. La piccola di due anni si è allontanata dalla casa a Lebanon Junction, vicino a Louisville, in Kentucky. Per un giorno e mezzo i suoi genitori e la nonna hanno temuto il peggio. Hanno sporto denuncia alla polizia e hanno fatto scattare le ricerche, ma della piccola non c’erano tracce...

AVANTI UN ALTRO! PAOLO BONOLIS "PROCESSATO PER CRIMINI TELEVISIVI”/ Diretta - Gianluigi Nuzzi alla guida : AVANTI un altro con il sottotiolo di "An italian crime story" va in onda oggi, mercoledì 13 giugno, in prima serata su canale 5: PAOLO BONOLIS processato da Gianluigi Nuzzi.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:07:00 GMT)

Salute : prime linee guida ufficiali in Italia per il trattamento dell’alcolismo : Secondo l’Oms in Italia si osserva uno dei più elevati consumi di alcol al mondo, in Europa l’alcol è il principale fattore di rischio per la Salute dei giovani, e in tutto il mondo provoca 3,3 milioni di morti ogni anno, ossia il 15,9% del totale dei decessi. Per questo l’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibcn) e il Centro di riferimento alcologico (Crarl) della Regione Lazio ...

Aquarius - Pinotti (Pd) : “Non è Conte a guidare il governo ma Salvini : non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone” : “Avevamo chiesto che in Aula venisse a riferire il presidente del Consiglio a cui spetta di fare sintesi nel governo ma che finora è rimasto in un silenzio assordante. Ne dobbiamo dedurre che è il governo Salvini e non Conte che oggi guida l’Italia. E lei, Salvini, non ha esitato a prendere in ostaggio 600 persone disperate per farsi sentire al tavolo europeo”. Lo dice Roberta Pinotti parlando a nome del Pd in Senato, nel ...

E3 2018 : Cyberpunk 2077 è un action-RPG in prima persona che incontra un FPS e che permette di guidare diversi veicoli : Dopo il nuovo trailer mostrato durante la conferenza Xbox, CD Projekt RED ha deciso di condividere le primissime informazioni ufficiali riguardanti Cyberpunk 2077 attraverso un comunicato stampa. Ecco quanto rivelato dalla software house polacca:Cyberpunk 2077 è un GDR open world basato sulla narrativa ambientato nell'universo del gioco di ruolo cartaceo divenuto cult: Cyberpunk 2020.Il gioco racconta la storia di V, Cyberpunk in ascesa a Night ...

Comportamenti al volante - Che guidatore sei? Partecipa a un nuovo studio per scoprirlo : Che tipo di guidatore sei? Qual è lemozione che più condiziona il tuo comportamento quando sei al volante? Per conoscere meglio le nostre abitudini in auto, lUnità di ricerca in Psicologia del traffico dellUniversità Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha messo a punto un questionario, al quale vi invitiamo a rispondere, contribuendo così allo svolgimento di uninteressante ricerca.Lunga esperienza. LUnità, con la quale Quattroruote ha avuto ...

Pentathlon - i convocati dell’Italia per le finali di Coppa del Mondo. Alice Sotero guida la truppa azzurra : L’Italia ha ottenuto la qualifica di cinque atleti (su sei posti disponibili al massimo per ciascuna nazione) alle finali di Coppa del Mondo di Pentathlon moderno, in programma ad Astana, in Kazakistan, dal 21 al 24 giugno. La spedizione azzurra sarà composta da tre donne e due uomini. A rappresentare l’Italia saranno, nella finale femminile, Claudia Cesarini (Fiamme Azzurre), Alessandra Frezza (Aeronautica) ed Alice Sotero (Fiamme ...