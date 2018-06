La festa degli italiani a tavola nel nome di Pellegrino

La festa degli artisti di strada : a Viagrande torna il Bò Buskers festival : Tutti i giorni dalle 17 spettacoli e laboratori per bambini, dai laboratori manipolativi di pittura e pasta di sale a quelli creativi sulla carta e gli origami. Dalle ore 18:30 numerosi spettacoli in ...

Conte : 2 giugno la festa dell'Italia e degli italiani : Roma, 2 giu. , askanews, La festa della Repubblica 'è la festa dell'Italia e degli italiani . Si è fatta in passato e si farà. Non è la festa del governo ma di noi tutti'. Lo ha detto il presidente del ...

BUONA festa DELLA REPUBBLICA - IMMAGINI E FRASI DI AUGURI/ Giovanni Leone e la difesa degli ideali repubblicani : BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA, FRASI di AUGURI e IMMAGINI: ecco come celebrare il 2 giugno. Se non sapete cosa scrivere ai vostri amici, questo è il posto che fa per voi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:50:00 GMT)