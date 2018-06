La dedica romantica di Francesca Vaccaro per Carlo Conti | “Ti amo sempre di più”

dilei

: Carlo Conti 6 anni da quel sì con Francesca. La dedica romantica sui social - #Carlo #Conti #Francesca. #dedica… - zazoomnews : Carlo Conti 6 anni da quel sì con Francesca. La dedica romantica sui social - #Carlo #Conti #Francesca. #dedica… - leggoit : #LuigiFavoloso e la dedica romantica a #ninamoric : «Se c'è una storia che non può finire, è la nostra». E lei risp… - zazoomblog : Carlo Conti 6 anni da quel sì con Francesca. La dedica romantica sui social - #Carlo #Conti #Francesca. #dedica -

(Di sabato 16 giugno 2018)celebra il suo sesto anniversario di nozze su Instagram con unaper il marito. Il conduttore e la costumista si sono sposati nel 2012 e hanno un figlio, il piccolo Matteo. La coppia havissuto la relazione lontano dalle luci dei riflettori, rilasciando pochissime interviste. La loro storia ha avuto un inizio in salita, soprattutto a causa dello stile di vita libertino di, ma oggi i due sono più innamorati che mai. Sono passati sei anni dal giorno del matrimonio e ben diciassette da quello del primo incontro dietro le quinte di Domenica In, ma il sentimento che li lega èpiù forte. Lo dimostrano i messaggi che marito e moglie si sono scambiati in occasione del loro anniversario di nozze. “16/06/2012 my love!” ha scrittosu Instagram, pubblicando una foto della cerimonia, mentre...