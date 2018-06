avellinotoday

: RT @CislNazionale: #15giugno @FurlanAnnamaria a LaborTv dopo l'incontro a @Montecitorio : Dal Presidente della Camera dei deputati, @Robert… - fnpcagliari : RT @CislNazionale: #15giugno @FurlanAnnamaria a LaborTv dopo l'incontro a @Montecitorio : Dal Presidente della Camera dei deputati, @Robert… - SpinelliFs : RT @CislNazionale: #15giugno @FurlanAnnamaria a LaborTv dopo l'incontro a @Montecitorio : Dal Presidente della Camera dei deputati, @Robert… - Irpinia_News : La Cisl incontra la politica: doppio tavolo con Ciampi e Pizza -

(Di sabato 16 giugno 2018) ... dove si sta conducendo la campagna elettorale per le elezioni amministrative, laIrpiniaSannio ha deciso dire la '', per non dimenticare i bisogni reali e quotidiani dei ...