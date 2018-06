La casa va in fiamme Muoiono due fratellini L' eroismo del 13enne

Messina - fiamme in casa : morti 2 bambini : 8.07 Due bambini di 10 e 13 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato all'alba nella loro abitazione,in Via dei Mille a Messina. In casa erano presenti i genitori e altri due fratelli che sono stati portati in salvo. I genitori hanno cercato di soccorrere anche gli altri due figli ma le fiamme glielo hanno impedito.Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Indagini in corso da parte della polizia per accertare le cause ...

La casa è in fiamme - Pitbull eroe salva neonata dall’incendio trascinandola col pannolino : Il cane, un esemplare di Pitbull femmina di otto mesi, è stato l'unico ad accorgersi delle fiamme in casa e, dopo aver abbaiato insistentemente per attirare l'attenzione dei suoi padroni, si è fiondato in camera della piccola per trascinarla via.Continua a leggere

Governo - Varoufakis : ‘L’euro è una casa in fiamme. Fate le riforme che servono - se Merkel dice no sarà lei a distruggerlo’ : “Se sei in una casa in fiamme senza vie di uscita, la prima cosa da fare è cercare di spegnere il fuoco“. Che, per Yanis Varoufakis, vuol dire andare a Bruxelles con proposte concrete su come cambiare le regole. “Ma se Berlino risponde Nein, non resta che procedere a livello nazionale con le riforme necessarie per non morire lentamente asfissiati. A quel punto sarà la Merkel a dover decidere di buttar fuori il Paese e ...

Padova - incendio all'impianto di pannelli solari/ Video Limena - stabilimento Elbi in fiamme - "restate in casa" : Padova, impianto solare scatena incendio nello stabilimento Elbi di Limena: il comune invita la popolazione a non uscire di casa, ecco il Video delle fiamme(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:42:00 GMT)

Notte di fuoco a Vittoria - casa e furgone in fiamme : Due interventi dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Ragusa la scorsa Notte a Vittoria. Incendio in una casa e furgone in fiamme.

casa in fiamme intossicata una persona : Casa in fiamme intossicata una persona. Una brutta domenica a Grezzana. L'incendio È divampato oggi, domenica 13 maggio, alle 18.45 circa, l'incendio nell'abitazione in via dell'Industria a Grezzana. ...

Fiamme nella notte in casa di cura Villa Betania : c'erano 70 persone : Fiamme nella notte in una clinica a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, dopo la mezzanotte si è sviluppato un incendio nella casa di cura Villa Betania di via Pio IV all'Aurelio che ha ...

Tragedia in casa a Catanzaro - fiamme da un fornello : donna muore bruciata viva : Il cadavere della vittima, che viveva da sola, scoperto dal figlio che era preoccupato per il fatto che non riusciva a mettersi in contatto con la madre.Continua a leggere

Inferno di fuoco in casa : anziana bloccata tra le fiamme - salvata dai carabinieri : Un pomeriggio di terrore per un'anziana di casa a Rovato: ha visto le fiamme avvolgere la sua abitazione, senza poter far nulla per mettersi in salvo. La donna, molto malata, è infatti costretta su ...

Incendi - in fiamme una casa colonica a Pachino : indagini : Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Pachino, sono intervenuti in contrada Granelli per l'Incendio di una casa colonica. Sul posto sono intervenuti i ...

Adriana Volpe - l'orrore delle fiamme in casa con sua figlia : 'Potevo morire folgorata' : La showgirl Adriana Volpe è stata protagonista di un episodio drammatico. Come ha raccontato al settimanale Nuovo, la conduttrice ha svelato di aver rischiato la morte in occasione di un incidente domestico, mentre era in casa con sua figlia: "Dopo essermi fatta la doccia sono andata a svegliare mia figlia Gisele e ho lasciato acceso lo scaldino elettrico in modo che lei trovasse il bagno caldo. Mentre ero nella cameretta di Gisele, ho sentito ...

Coira : fiamme causano ingenti danni a casa plurifamiliare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...