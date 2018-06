La carità intellettuale del bibliotecario

meteoweb.eu

: RT @CEI_news: #Biblioteche #ecclesiastiche. Il 40° dell’#Abei tra patrimonio librario e carità intellettuale al servizio di una #Chiesainus… - antopillosio : RT @CEI_news: #Biblioteche #ecclesiastiche. Il 40° dell’#Abei tra patrimonio librario e carità intellettuale al servizio di una #Chiesainus… - SilviaaOrtolani : RT @espby: #bibliotecari ecclesiastici: tra professionalità e carità intellettuale. Domani a Roma convegno #Abei via @Agenzia_Ansa @UcsiSoc… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Si chiuderà domani con la partecipazione all’Angelus di Papa Francesco a Roma la tre giorni di studi dell’Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani dal titolo “Professionalità e: quarant’anni di Abei (1978-2018)”. Ha aperto i lavori mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido Mamertina – Palmi e Presidente di ABEI. “Il tema scelto per il Convegno – ha detto – che si svolge presso l’Abbazia delle Tre Fontane a Roma, in luogo irrorato dal sangue dei martiri, da San Paolo con migliaia di militari fatti sterminare da Diocleziano, è di per sé significativo: Professionalità e: quarant’anni di ABEI (1978-2018)”. Ha poi proseguito: “Sintesi di un’autocoscienza matura, l’ABEI, nel duplice ma complanare livello fra professionalità ed ecclesialità, intende protendersi in avanti nella ricerca delle identità di un servizio che va sempre ...