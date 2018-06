La carica dei 250

Mondiali 2018 : Germania-Messico - la prima dei campioni in carica. Il Chicharito guida il Tricolor : Il Mondiale è entrato nel vivo ed è arrivata anche una prima sorpresa come il pareggio dell’Argentina con l’Islanda. La prima partita nasconde da sempre grandi insidie e lo sa anche la Germania campione in carica, che si prepara domani ad esordire nella manifestazione iridata contro il Messico. La tradizione all’esordio è comunque favorevole per i tedeschi, che hanno vinto le ultime sette prima partite di un Mondiale e ...

Volley Insieme : Piccinini - Lucchetta e la carica dei 500 a Pisa : Un grande evento di sitting Volley Insieme ad Andrea Lucchetta e Francesca Piccinini Grandi emozioni al centro Dream Volley di Pisa per la seconda tappa di Volley Insieme. Il progetto della Fipav vincitore del bando OSO (Ogni Sport Oltre) e supportato da Fondazione Vodafone, ha richiamato oltre 500 bambini che hanno scoperto il Sitting Volley “sedendosi” sotto rete con Andrea Lucchetta e Francesca Piccinini. I due testimonial ...

Volley : Piccinini - Lucchetta e la carica dei 500 a Pisa : ...promuovere il Sitting Volley - ha dichiarato un'entusiasta Francesca Piccinini - al di là degli aspetti agonistici aprendo di fatto le porte dei palasport a chi riteneva di non poter praticare sport '...

Draghi scarica il bazooka : dal 2019 l'Italia avrà solo l'euro a garanzia dei propri conti : La Banca Centrale Europea ha annunciato un percorso di prudente normalizzazione della sua politica monetaria: gli acquisti dei titoli proseguiranno fino a dicembre - già da ottobre si riduranno a 15...

Audi - La strategia per la ricarica domestica dei modelli elettrificati : In attesa di vedere la nuova e-tron su strada, l'Audi introduce nuove soluzioni per la ricarica presso le abitazioni private, ampliando una offerta che sarà strategicamente importante in ottica futura. Per questo motivo sono state annunciate nuove partnership con la SMA Solar Technology e con l'Hager Group.Si collega alla rete domestica. Ai clienti saranno proposti come versione base i sistemi compatti da 11 kW. In opzione sarà invece ...

Governo - sottosegretari e viceministri : la carica dei 45 : Castelli e Garavaglia sono vice all'Economia; Buffagni sottosegretario agli Affari regionali; Giorgetti ha il Cipe e Crimi l'Editoria; Di Maio mantiene la delega alle Tlc. Il premier Conte mantiene ...

Governo - la carica dei sottosegretari campani : nella squadra cinque M5S e uno Lega : Laura Castelli , M5s, e Massimo Garavaglia , Lega, saranno viceministri all'Economia. Come sottosegretari arrivano al Mef il leghista Massimo Bitonci e il pentastellato siciliano Alessio Villarosa. ...

Governo - la carica dei sottosegretari : Tofalo e Cioffi aspettano la chiamata : Il leader della Lega e ministro dell'Interno non vuole farne una battaglia da fine mondo, ma la competenza riguarda la questione di un alleato con il quale il Carroccio intende mantenere buoni ...

"In giuria due checche - squallide caricature dei gay". Fabio Canino contro il presidente di Pubblicità Progresso : "Dimettiti" : "Quello che non mi pare bello è che nella giuria di Ballando con le stelle due giurati erano visibilmente 'checche', il che è una squallida caricatura dell'essere gay, diritto di scelta invece sacrosanto". A scriverlo è Alberto Contri, presidente di Pubblicità Progresso, la fondazione che si occupa di promuovere anche sul servizio pubblico televisivo la comunicazione sociale. Un commento pubblicato su Linkedin e poi ...

WWDC 2018 - la carica dei Memoji Apple e altre novità per iOS e Mac : L'intelligenza artificiale di Siri si apre agli sviluppatori. E' la più attesa tra le novità presentate durante la Worldwide Conference di Apple a San Jose, in...

Apple - iOS 12 sempre più smart e la carica dei Memoji. Le novità alla WWDC 2018 : Da San Jose, in California, l'appuntamento annuale con gli aggiornamenti e le piattaforme della Mela: le nuove versioni di iOS, MacOS, WatchOS e TvOS ampliano...

Maturità - la carica dei 35mila si incomincerà il 20 giugno : Mancano poche ore all'ultimo giorno di scuola ed è tempo di scrutini e bilanci. Da sabato la scuola va in vacanza (il 30 giugno le scuole dell'infanzia), ma le porte resteranno...

La carica dei 236 candidati al cda della Rai : in lizza Santoro - Del Noce e Giarrusso : In corsa per i 4 posti di nomina parlamentare ci sono volti noti del giornalismo e conduttori televisivi, professionisti e candidati dal mondo delle imprese. E ci sono anche i candidati uscenti in cerca di riconferma

WWDC 2018 - la carica dei Memoji Apple e altre novità per iOS e Mac : L'intelligenza artificiale di Siri si apre agli sviluppatori. E' la più attesa tra le novità presentate durante la Worldwide Conference di Apple a San Jose, in...