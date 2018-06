La Campania ' spreca' 6 milioni di euro ogni anno | il tesoretto ignorato della Green

Cure palliative : in Campania “si sprecano fino a 2.700 euro al giorno per ogni paziente” : «In Campania, una delle regioni nelle quali le ecomafie hanno creato enormi danni alla salute dei cittadini, non esiste nella rete oncologica quella che si occupi di Cure palliative e medicina del dolore». A denunciarlo è Sergio Canzanella, direttore generale dell’Associazione House Hospital onlus. La mancanza di una rete regionale, spiega Canzanella, crea di fatto una grave disparità con altre regioni del Nord Italia, nelle quali equipe ...