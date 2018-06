La Bellucci torna in passerella dopo più di vent’anni

dilei

(Di sabato 16 giugno 2018) Dolce&Gabbana chiama, e Monicarisponde: la splendida attrice italiana,26 anni dalla sua ultima sfilata,in. Ed è più bella che mai. Una pedana che si innalza dal sottosuolo e, in cima, lei: 54 anni il prossimo 30 settembre, lunghi capelli lisci tagliati di netto, Monica– modella d’eccezione per la sfilata della collezione uomo di Dolce&Gabbana, collezione Spring/Summer 2019 – ha lasciato a bocca aperti tutti i presenti. Era il 1992, quando l’attrice – una delle più grandi icone che il cinema italiano abbia mai avuto – sfilava inper il duo siciliano per l’ultima volta. Oggi, come ha raccontato Stefano Gabbana, è bastata una sola telefonata per convincerla are. Pantaloni neri, camicia bianca abbottonata, un gilet e una giacca aperta – anche questi total black – ...