Kanye West e Kid Cudi | gli acchiappafantasmi

Ross Butler ha avuto la serata della vita grazie ad Ariana Grande e Kanye West : Uno di noi The post Ross Butler ha avuto la serata della vita grazie ad Ariana Grande e Kanye West appeared first on News Mtv Italia.

Kanye West : dolci con la faccia del rapper alla sua festa di compleanno : E una mega torta dedicata a "Ye" The post Kanye West: dolci con la faccia del rapper alla sua festa di compleanno appeared first on News Mtv Italia.

I cattivi pensieri di Kanye West : Kanye West, Pusha T, Kali Uchis, Gorillaz, Playboi Carti: cinque canzoni da ascoltare nel weekend. Leggi

Kim Kardashian e il dramma matrimoniale con Kanye West : Quello tra Kim Kardashian e Kanye West è un grande amore che non vacilla neppure quando i più intimi dettagli vengono messi in piazza. Di recente, l'artista ha rilasciato il suo ultimo disco, ' Ye ', ...

Kanye West : "Mi hanno diagnosticato una malattia mentale. Non è una disabilità - ma un superpotere" : Kanye West ha rivelato che all'età di 39 anni gli è stato diagnosticato un "disturbo mentale", ma il musicista statunitense la considera un "superpotere" che pare contribuire a stimolare la sua creatività. West - oggi 40 anni - ha parlato del disturbo mentale in un'intervista con Big Boy in occasione del debutto del suo ultimo album, "Ye", ad una festa nel Jackson Hole del Wyoming giovedì scorso. "La malattia non si ...

Kanye West canta la bipolarità : “Non è una disabilità - è un super potere” : Indietro 4 giugno 2018 2018-06-04T17:35:17+00:00 ROMA – Il 1° giugno è uscito Ye, l’album più personale di Kanye West. Sette tracce per poco più di mezzora in cui il rapper affronta i suoi demoni. Tutti concretizzati nello spettro della bipolarità che gli è stata diagnosticata solo l’anno scorso. La copertina dell’album parla chiaro: “Odio essere […] L'articolo Kanye West canta la bipolarità: “Non è una disabilità, è un super potere” ...

Se Kanye West canta di essere bipolare : «Non è una disabilità - ma un superpotere» : Kanye West è uno che non ama girarci intorno. Negli ultimi mesi il rapper da milioni di copie (e marito di Kim Kardashian) è tornato a dire la sua. Soprattutto via Twitter. Ha lodato pubblicamente come mai prima Donald Trump, ha pronunciato frasi controverse sulla schiavitù, ha confessato di essere stato dipendente dagli antidolorifici, è tornato sul crollo nervoso del 2016, ha litigato con gran parte della sua cerchia. E adesso il 40enne ...

Kanye West : il nuovo album Ye tra scandali e provocazioni : Era nell’aria e così è stato: Kanye West ha pubblicato il suo nuovo album, a soli due anni di distanza da The Life of Pablo. Dall’1 giugno è disponibile sulle piattaforme streaming Ye, l’ultimo lavoro del rapper, reduce da un periodo particolarmente difficile di cui anche il disco porta i segni. Presentato alla stampa lo scorso giovedì durante un listening party in Wyoming, il disco ha in copertina una foto scattata dallo ...

Khloé Kardashian contro Kanye West : la star usa Taylor Swift per replicare alla parole del rapper : Ahi The post Khloé Kardashian contro Kanye West: la star usa Taylor Swift per replicare alla parole del rapper appeared first on News Mtv Italia.

Kanye West : fuori ora il nuovo album “Ye” : Ascoltalo qui! The post Kanye West: fuori ora il nuovo album “Ye” appeared first on News Mtv Italia.

Qualcuno salvi Kanye West : Questo articolo è uscito sul numero di Vanity Fair in edicola dal 9 maggio Che cosa succede a Kanye West? Nelle ultime settimane il rapper (e marito di Kim Kardashian) ha – in ordine sparso – litigato «animatamente» con la suocera Kris Jenner; ammesso di essersi sottoposto a una liposuzione che l’ha poi reso dipendente dagli antidolorifici; interrotto i rapporti con i manager, l’avvocato, gli amici più stretti; lodato pubblicamente come mai ...

Justin Bieber manda un messaggio di sostegno a Kanye West - dopo le dichiarazioni shock del rapper : "I love you" The post Justin Bieber manda un messaggio di sostegno a Kanye West, dopo le dichiarazioni shock del rapper appeared first on News Mtv Italia.

Balotelli contro Kanye West : 'La schiavitù una scelta? Che ca...!' : ROMA - 'Quando senti che la schiavitù è durata 400 anni.... 400 anni? Mi sembra una scelta'. Le dichiarazioni i n un'intervista a Tmz del rapper Kanye West ha scatenato un polverone mediatico ...

Accelarate - Christina Aguilera torna con il singolo prodotto da Kanye West : Indietro 3 maggio 2018 2018-05-03T16:49:58+00:00 ROMA – Christina Aguilera è ufficialmente tornata. A sorpresa, la cantante ha pubblicato il suo comeback single, Accelerate. Il primo in 5 anni. Il brano anticipa l’album, Liberation, che sarà in tutti gli store a partire dal 15 giugno. Acqua e sapone, senza fronzoli superflui, la Aguilera torna sulle scene […]