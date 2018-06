Kamikaze si fa esplodere in Afghanistan | 20 morti  

Ischia - Kamikaze al Castello Aragonese/ 40enne minaccia di farsi esplodere : arrestato : Ischia, kamikaze al Castello Aragonese: 40enne minaccia di farsi esplodere con due bombole di gas, arrestato. Le ultime notizie: tre carabinieri feriti nell'operazione(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:10:00 GMT)

Iraq - Kamikaze si fa esplodere in un parco di Baghdad : 7 morti : Attentato suicida in un parco di Baghdad affollato di famiglie e bambini: il bilancio è di almeno sette persone uccise, tra cui un poliziotto. Fonti di sicurezza hanno riferito di avere individuato il ...

Una famiglia Kamikaze si fa esplodere in tre chiese dell'Indonesia : 13 morti - l'Isis rivendica : Una famiglia kamikaze si è fatta esplodere in tre chiese cristiane dell'Indonesia, a Surabaya, provocando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 41. La famiglia era composta da un padre, una madre, due figli maschi e due figlie, questi ultimi tutti tra gli 8 e i 13 anni. I genitori qualche tempo fa avevano cercato di unirsi all'Isis in Siria, ma non c'erano riusciti.Si tratta del più sanguinoso attacco da anni in Indonesia, ...

La formica Kamikaze / Per difendere la sua colonia si fa esplodere - la scoperta nel sud-est asiatico : La formica kamikaze, scoperta nel sud-est asiatico: si fa esplodere per difendere la sua colonia. La Colobopsis explodens è un esemplare trovato nel Borneo, studi di approfondimento in atto.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:17:00 GMT)