Juventus | in attacco spunta Werner

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - la nuova squadra per Allegri : altro colpo nelle ultime ore e per l’attacco le idee sono chiare [FOTO] : Calciomercato Juventus – Juventus scatenata in questi primi giorni di Calciomercato, la dirigenza bianconera è al lavoro per costruire una squadra ancora più forte e tentare l’assalto alla Champions League. In mattinata visite mediche per il portiere Perin, l’ex Genoa si giocherà il posto con Szczesny. Le novità più importanti riguardano la difesa, non solo Darmian (nonostante l’inserimento del Napoli i bianconeri sono ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Juventus scatenata - Milan ed Inter tentano il colpo e la Lazio si muove per l’attacco : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Domenica caldissime per il Calciomercato, ecco tutte le trattative. La Juventus si avvicina a grandi passi al colpo dell’estate, il centrocampista Milinkovic-Savic della Lazio. La Juventus è reduce da una stagione comunque positiva con la vittoria del campionato e della Coppa Italia ma rimane la delusione per il percorso in Champions League, per questo motivo l’intenzione è quella di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - due colpi clamorosi in attacco per sostituire Higuain e Mandzukic : così si può sognare la Champions [FOTO] : Calciomercato Juventus – La Juventus fa sul serio per la prossima stagione, il club bianconero si candida ad essere grande protagonista con l’intenzione di tentare un nuovo assalto al Triplete. Previsti movimenti clamorosi in entrata ed uscita, in particolar modo è stato deciso il calciatore da sacrificare, si tratta di Gonzalo Higuain. Il Pipita è rimasto deluso da alcune scelte di Massimiliano Allegri soprattutto quella di non ...

Calciomercato Juventus - altro che Icardi : vicino un colpo da 90 in attacco Video : Sono ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera è molto vicina all'acquisto di Mattia Perin to anche dal Napoli, mentre in difesa Marotta sta monitorando due top player come Joao Cancelo e De Ligt, entrambi autori di due ottime stagioni. A centrocampo, invece, il sogno è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, valutato ben cento milioni di euro dal presidente biancoceleste Lotito. Attenzione anche a Giacomo ...

Calciomercato Juventus - ecco il nuovo 11 di Allegri : 4 colpi ed una cessione eccellente in attacco - la squadra per tentare l’assalto al Triplete [FOTO] : La Juventus ha concluso la stagione con la vittoria di scudetto e Coppa Italia, rimane però la delusione per il percorso in Champions League con l’eliminazione contro il Real Madrid. La prima decisione per la nuova stagione è stata quella di confermare il tecnico Massimiliano Allegri, la scelta è stata quella di proseguire con il progetto per ritentare l’assalto al Triplete. La dirigenza bianconera si sta muovendo per la prossima stagione, ...

Juventus - rivoluzione in attacco : via Mandzukic e Higuain - dentro Morata e... - : ... eventualmente, rimpiazzare due calciatori di spessore come l'argentino ed il croato, ma la Vecchia Signora ha già un progetto: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, oltre allo spagnolo ...

Calciomercato Juventus - Allegri annuncia il colpo in attacco : “adesso siamo al completo” : Calciomercato Juventus – La Juventus nella giornata di ieri ha festeggiato lo scudetto, adesso il pensiero della dirigenza bianconera è rivolta alla prossima stagione, in particolar modo importanti indicazioni da parte del tecnico Massimiliano Allegri che ai microfoni di ‘Sky Sport’ parla del mercato: “Tutto dipenderà dai giocatori che hanno voglia di restare e da chi vuole andare via. Tornerà Pjaca, e con lui direi che ...

Juventus - attacco in HD : i gol più belli di Higuain e Dybala VIDEO : TORINO - Higuan e Dybala , 16 gol il primo, 22 il secondo. E' suulle reti pesanti della coppia d'attacco argentina che la Juventus ha costruito il suo settimo scudetto consecutivo. Nonostante qualche ...

Calciomercato Juventus - che ribaltoni in attacco : Higuain può partire - il nome in pole per il sostituto : Calciomercato Juventus – La Juventus si prepara per la gara di campionato contro la Roma, è pronta la festa scudetto, dopo la conquista della Coppa Italia la dirigenza si è subito mossa per programmare il futuro e non sono da escludere novità clamorose, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Alla fine potrebbe rimanere Dybala mentre sembra inevitabile l’addio di Mandzukic, potrebbe inoltre aprirsi una clamorosa ...

Juventus all'attacco : sì al prestito di Morata - con la formula Cuadrado : TORINO - Si accende il mercato della Juventus. Il Chelsea ha aperto al prestito-ritorno di Alvaro Morata . Sposato con Alice Campello e in attesa di diventare papà, l'attaccante spagnolo vuole tornare ...

Calciomercato Juventus - alla ricerca del colpo in attacco : i 5 calciatori nel mirino di Marotta - tra super nomi e suggestioni : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Coppa Italia, la squadra bianconera ha alzato il trofeo dopo la gara contro il Milan, netto successo di 4-0 ma partita nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma. I bianconeri hanno virtualmente conquistato anche lo scudetto e la matematica potrebbe arrivare già nella prossima giornata ma rimane la delusione per la Champions League. La dirigenza adesso è al ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : le probabili formazioni. Allegri ritrova Mandzukic. Gattuso convoca Biglia e sceglie Cutrone in attacco : Tutto pronto allo Stadio Olimpico: Juventus e Milan questa sera si giocheranno la Finale della Coppa Italia. I bianconeri, dopo aver praticamente ipotecato lo Scudetto, vanno a caccia del quarto trionfo consecutivo, che significherebbe il quarto double di fila. Ambizioni importanti anche per i rossoneri. La stagione era cominciata male, poi dall’arrivo di Gennaro Gattuso qualcosa è cambiato: vincere vorrebbe dire dare un senso alla ...

Juventus - attacco da record : mai così bene dai tempi di Boniperti - Charles e Sívori : L'aritmetica non c'è ancora, ma è ormai impossibile che qualcuno privi la Juventus del suo settimo sigillo sul campionato. Dal 2011 con Conte fino al 20 maggio con Allegri, ma verosimilmente già il ...

Juventus sotto attacco/ La vignetta araba e Oliviero Toscani : “Vincono con gli aiuti - mi fanno un po' pena" : Juventus sotto attacco, la vignetta araba e Oliviero Toscani: “Vincono con gli aiuti, mi fanno pena, fossi in loro mi vergognerei". Le pesanti dichiarazioni del noto fotografo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 15:58:00 GMT)