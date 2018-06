Juventus-Cancelo | massimo ottimismo | Marotta gioca al ribasso

Cancelo-Darmian - doppia corsa Juventus sulle fasce : TORINO - Juventus in viaggio su due corsie: nel senso delle fasce da rinforzare e degli obiettivi da centrare per riuscirci. Viaggio lungo come in un sabato d'agosto da bollino nero, ma che proprio ...

Juventus - ufficiale il ritorno di Favilli. Contatti in corso per Cancelo e Golovin : I bianconeri si riprendono l'attaccante classe '96 per 7,5 milioni più bonus. Intanto si continua a lavorare per portare a Torino sia l'esterno portoghese che il centrocampista russo

Cancelo alla Juventus/ I dirigenti del Valencia tornano in Spagna senza l'accordo coi bianconeri : Cancelo alla Juventus, il Valencia fissa il prezzo: 40 milioni cash, senza contropartite. La Juventus resta comunque in pole position per l'ex Inter degli spagnoli(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:09:00 GMT)

Juventus - stretta finale per Cancelo : 40 milioni dalla cessione di Rugani : stretta finale PER Cancelo- La Juventus si prepara a mettere le mani su Joao Cancelo. Il terzino portoghese sarebbe ormai ad un passo dai bianconeri. Beppe Marotta sarebbe pronto ad accontentare le pretese del Valencia. 40 milioni la richiesta, la Juventus proverà ad avvicinarsi alla cifra imposta dal club spagnolo inserendo nella trattativa alcuni bonus. […] L'articolo Juventus, stretta finale per Cancelo: 40 milioni dalla cessione di ...

Juventus ancora in pole per Cancelo : ecco i soldi : Quaranta milioni. Nessuno sconto, ma si può parlare della formula con cui pagarlo. E' questo il succo della notte milanese, durante la quale Juventus e Valencia hanno intavolato la trattativa per Jo&...

Mercato Juventus : il Valencia fa muro per Joao Cancelo : Gli spagnoli chiedono 40 milioni per il terzino. Rugani verso il Chelsea se Sarri sarà il nuovo tecnico

Juventus-Cancelo - il Valencia incontro Marotta : ci siamo! Il difensore : “Inter? Mi aspettavo…” : Juventus-Cancelo- Come riportato dai colleghi di “Sky Sport”, la Juventus sarebbe pronta ad incontrare il direttore generale del Valencia per definire l’operazione Cancelo. Marotta potrebbe decidere di accontentare le richieste della società spagnola di 40 milioni. CANCELO: “MI ASPETTAVO DI PIU’…” Cancelo, sulle pagine di “TuttoSport“, ha così evidenziato:”Deluso per il mancato ...

Juventus - cena a Milano col Valencia. Il menù : Joao Cancelo : A cena né carne piemontese né paella valenciana: nel menu un costoso piatto portoghese. Joao Cancelo è stato ieri al centro del faccia a faccia a tarda sera tra Juve e Valencia. Il 24enne è atterrato ...

Juventus - Allegri sul mercato : "Golovin bravo. Cancelo? La società si muove sempre bene" : Il tecnico bianconero parla del "no" al Real Madrid e di alcuni obiettivi di mercato: "Higuain per Icardi? Sono due grandi attaccanti. Perin è un bravo portiere, ma il titolare è Szczesny

Calciomercato Juventus - aumenta la fiducia per Cancelo : La Juventus si avvicina a Joao Cancelo. Cresce infatti all'interno della società bianconera la fiducia in un esito positivo della trattativa: l'affare non è stato ancora definito, né ci sono accordi ...

Juventus-Cancelo - stretta finale : i dirigenti del Valencia atterrati a Milano per incontrare i bianconeri : La Juventus fa sul serio per l’esterno portoghese, i dirigenti bianconeri vedranno il Valencia oggi a Milano per provare a chiudere La Juventus vuole Cancelo, ormai non ci sono più dubbi. Il club campione d’Italia incontrerà nel pomeriggio di oggi i dirigenti del Valencia, arrivati in queste ore a Milano per valutare il futuro dell’esterno portoghese. Dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi, la trattativa tra le parti sembra ...