Italia | turismo | spesa alimentare vale 30 miliardi

Federturismo : +10% Italiani in partenza quest’estate - aumentano spesa e giorni : Si avvicinano le ferie e cresce la voglia di vacanza da parte degli italiani, che quest’estate saranno un bel 10% in più a partire rispetto all’anno scorso. Non solo: cresce anche la propensione alla spesa, che si aggirerà mediamente sui 1.500 euro. E per i più fortunati aumenterà anche la durata del viaggio dai 10 ai 14 giorni. Sono positive le previsioni di Federturismo Confindustria per questa stagione estiva. “Il 68% dei vacanzieri ...

Ecco quanto vale il turismo estero in Italia : Secondo i dati di BankItalia, nel 2017 i visitatori stranieri sono stati 91 milioni e hanno speso 39 miliardi di euro, ovvero il 2,3% del nostro Pil

Agriturismo : vacanze all’insegna della natura? Non per gli Italiani - che si rivelano turisti iperconnessi e pigri : La vacanza in Agriturismo evoca momenti lontani dalla vita frenetica di tutti i giorni, in armonia con la natura e distanti da ogni fonte di stress. Eppure, da un’indagine condotta da Agriturismo, portale leader in Italia per questo settore ricettivo, è emerso che gli italiani si confermano iperconnessi persino in vacanza. La ricerca è partita con l’obiettivo di indagare le abitudini degli ospiti in Agriturismo e oltre il 46% dei gestori ha ...

Patrimoni dell’Umanità e turismo sostenibile - Pecoraro Scanio : “Italia ha record di iscrizioni Unesco ed è meta turistica mondiale” : “L’Italia ha il record mondiale dei Patrimoni Unesco e, in particolare, una notevole diffusione a livello regionale dei riconoscimenti culturali intangibili. Per sostenere la valorizzazione di questi elementi, in connessione con la promozione del turismo sostenibile, attento alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, si deve innanzitutto creare una relazione di qualità tra i valori delle culture e l’accoglienza sui ...

Turismo - eDreams : Italiani innamorati delle vacanze sulle isole : Roma, 1 giu. , askanews, Mare o montagna? Città d'arte? AgriTurismo in campagna? Per molti, queste domande sono il preludio di un rito, la pianificazione delle vacanze estive, che ha il sapore del ...

Turismo - 2 giugno fuori porta per 5 - 5 milioni di Italiani : Teleborsa, - Nel weekend del 2 giugno saranno 5,5 milioni gli italiani che approfitteranno della festività per inaugurare la stagione estiva . Lo rivela AssoTurismo - Confesercenti prendendo come base ...

Fs : Italia travel awards 2018 - a TrenItalia l’Oscar del turismo : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – E’ TrenItalia la compagnia ferroviaria preferita da passeggeri e agenzie di viaggio. La società di trasporto del gruppo Fs Italiane si è infatti aggiudicata un doppio e prestigioso riconoscimento in occasione dell’Italia travel awards, gli Oscar del turismo assegnati al The Church Palace di Roma. La compagnia nazionale vede così per il terzo anno consecutivo l’assegnazione dell’ambito ...

Viaggi & Turismo : per il 77% degli Italiani il primo rischio è la pioggia : Da un sondaggio condotto dal motore di ricerca di voli e hotel Jetcost sulle esperienze degli europei in vacanza è emerso che più di 3 italiani su 4 ritengono che la pioggia possa rovinare completamente una vacanza, come anche il cibo, il servizio e il prezzo dell’albergo possono essere fattori di disturbo. Inizialmente, a tutti gli intervistati è stato chiesto se durante la vacanza più recente fosse successo qualcosa che li avesse ...

Ecco cosa fanno le Guide AIGAE nelle scuole Italiane - promuovono l’Educazione Ambientale sul campo e Turismo Esperenziale : “I ragazzi hanno trasformato i percorsi, gli itinerari di Vienna Cammarota in un montaggio digitale realizzando, in questo modo un video sul tema del viaggio. La nostra scuola da ben tre anni ha iniziato un progetto dedicato al Viaggio, anche come percorso di vita, con l’intento di rendere gli studenti consapevoli della scelta del loro futuro scolastico. Una conoscenza per tappe: educazione Ambientale, valorizzazione del territorio. Dalle ...

Il turismo in Italia : boom di turisti nel 2017 - : Tra meraviglie del patrimonio artistico e naturale e la tutela del territorio e dell'accoglienza, la sfida del nostro Paese per una delle voci più importanti dell'economia Made in Italy al centro ...

Nasce l'impresa sociale per rilanciare il turismo nell'Italia nascosta - 22/05/2018 - : Trame d'Italia intende attrarre i viaggiatori di tutto il mondo alla scoperta di percorsi esperienziali vicini alla storia e alle tradizioni dei territori meno noti di cui l'Italia è ricchissima. Il ...