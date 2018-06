Italia e Francia | ' tregua' sui migranti | un piano per aprire nuovi centri in Africa

Siglata la pace Italia-Francia. Raggiunta l'intesa non solo sui migranti : Macron ha ricevuto Conte all'Eliseo: cambiare il trattato di Dublino, rafforzare i controlli e creare hotspot nei paesi d'origine dei migranti. Questi sono gli obiettivi comuni. Per il Presidente del ...

Migranti - a Bardonecchia l’incontro di politici e associazioni di Italia e Francia : Politiche migratorie, diritti umani, sicurezza delle frontiere. Non si tratta soltanto dell’ordine del giorno del vertice tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron, ma anche degli elementi di discussione del Forum Internazionale sulla riforma del sistema asilo in Europa, una due giorni di incontri organizzata a Bardonecchia per il 16 e 17 giugno. Mentre Italia e Francia litigano sui Migranti, una serie di associazioni, enti e esponenti politici ...

Migranti - vomitevole è la Francia Ecco che cosa accade a Ventimiglia Abusi - respingimenti illegali in Italia : “Minori non accompagnati anche di 12 anni continuano a essere vittime di Abusi, detenzioni e respingimenti illegali verso l’Italia, da parte della polizia francese, una volta superata la frontiera di Ventimiglia”. È la denuncia contenuta nel nuovo rapporto Se questa è Europa... Segui su affarItaliani.it

Migranti - Oxfam : "Così la Francia rispedisce in Italia i bimbi non accompagnati" : La Ong rende noto un rapporto in cui racconta di 12enni detenuti senza cibo né acqua e minorenni messi su un treno per l'Italia con i documenti contraffatti Salvini: "Non decidono loro dove finire la ...

Come superare le tensioni Francia-Italia : Roma. Pace è fatta, la posizione dell’Italia è “legittima e noi la rispettiamo”, anche se la Francia “su alcuni punti non la condivide”. Christophe Castaner è appena arrivato a Roma, dopo giorni di “tensioni” – dice con un sorriso, bisogna misurare bene le parole – tra il governo italiano e gli altr

Italia-Francia - caso chiuso. Conte : "Macron non ha offeso l'Italia. Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...