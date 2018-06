Islam : Grimoldi (Lega) - a Lodi preghiera di fine Ramadan in sede Pd : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – “Da noi il defunto Pd, partito in totale caduta libera, che ormai gli italiani non votano più nemmeno sotto tortura, decide a Lodi di prestare una sua sede per la preghiera di fine Ramadan alla comunità Islamica”. Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.“In diversi Stati Islamici -afferma Grimoldi- penso all’Iran che si definisce Repubblica ...