ISIS | MERIEM REHAILY PENTITA | “VOGLIO TORNARE IN ITALIA” Jihadista in lacrime

ISIS - la jihadista Meriem Rehaily è viva e ha due figli. "Voglio tornare in Italia" : La 22enne di origini marocchine era fuggita da Padova in Siria nel 2015 per unirsi allo Stato islamico ed è stata condannata in contumacia a 4 anni per terrorismo. I dubbi del legale d'ufficio