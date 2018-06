Irama e Biondo dominano ancora la classifica Fimi | Einar resiste e Carmen precipita

AMICI 2018/ Irama - Emma e Biondo di nuovo insieme : come iscriversi ai casting : AMICI 2018: Irama, Emma Muscat e Biondo di nuovo insieme. Al via i casting per la prossima edizione: ecco come iscriversi e partecipare per realizzare il proprio sogno.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 06:00:00 GMT)

Classifica Fimi album più venduti : Irama e Biondo ancora in testa : Irama Tutto come sette giorni fa. La vetta della Classifica Fimi degli album più venduti della settimana rimane invariata e vede, dunque, ancora il predominio dei talenti usciti da Amici 2018. Al primo posto c’è Irama, vincitore del programma, mentre la seconda piazza è ad appannaggio di Biondo, che in questi giorni sta girando il Belpaese per la promozione nei negozi di dischi. New entry in terza posizione è Luca Carboni, con Sputnik, ...

Gli ospiti di Radionorba Battiti Live da Ermal Meta a Fabrizio Moro - Irama - Biondo - Benji e Fede : Sono stati annunciati i primi ospiti di Radionorba Battiti Live. La nuova edizione della tournée itinerante di Radionorba si compone di 5 appuntamenti al sud Italia. Saranno le città di Ostuni, Lecce, Andria, Melfi e Bari ad accogliere gli eventi di Radionorba Battiti Live, condotti da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Radionorba Battiti Live inizia il 1° luglio ad Ostuni per proseguire l’8 luglio a Lecce, il 15 luglio ad Andria, il 22 ...

Amici 17 - Irama - Einar - Carmen e Biondo : ecco chi vende di più : I ragazzi di Amici guidano la classifica FIMI, Irama è primo A pochi giorni dalla finale di Amici di Maria De Filippi, i concorrenti dominano nella classifica FIMI. Gli album dei cantanti di Amici risultano essere i più venduti. A guidare la classifica è Irama: il suo Plume è primo. Per il cantautore non è […] L'articolo Amici 17, Irama, Einar, Carmen e Biondo: ecco chi vende di più proviene da Gossip e Tv.

Irama in classifica Fimi debutta in testa in una chart a guida talent con Biondo - Carmen ed Einar : Irama in classifica Fimi debutta al primo posto con il suo nuovo album Plume. Il giovane artista e concorrente di Amici di Maria De Filippi svetta quindi nella Big chart dedicata agli album dopo il suo ritorno in Warner, sua precedente etichetta dalla quale si era allontanato per una serie di incomprensioni. La sua permanenza nella scuola è arrivata fino alla finale, con ultima puntata prevista per l'11 giugno in prima serata su Canale5. Nel ...

Amici serale 2018/ Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti : la gioia degli allievi : Amici serale 2018: Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti e pubblicheranno presto il loro primo CD musicale: la gioia degli allievi della scuola.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 02:22:00 GMT)

Amici 17 - trionfa Irama e salva Einar. Ermal Meta fa a pezzi Biondo : La terza puntata di 'Amici 17' è infinita ma più ordinata delle due puntate precedenti. Maria De Filippi schiera un parterre da fare invidia alla notte degli Oscar: Diego Armando Maradona, Rita Pavone,...

AMICI SERALE 2018/ Ed.17 Vincitore e eliminati terza puntata : Irama il top! Lite Heater Parisi vs Biondo : AMICI SERALE 2018, diretta terza puntata: chi sarà eliminato? Le assegnazioni della squadra bianca e blu, Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani sono gli ospiti.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 00:29:00 GMT)

Biondo ed Emma Muscat/ Amici 17 - video : lei continua a sostenerlo ma duetta con Irama e scoppia la gelosia! : Dopo l'addio di Daniele a Lauren in seguito alla sua eliminazione, Biondo ed Emma continuano a sostenersi ad Amici 17 ma la cantante è stata nuovamente a cantare con Irama(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:09:00 GMT)