Ira dei Meet-up con i vertici grillini | «Fondi solo alla campagna di Luigi»

Assassin's Creed Odyssey seguirà uno dei trend del momento : sarà un gioco come servizio : Che i giochi come servizi siano sempre più diffusi e che si tratti di uno dei modelli più in voga del momento è sotto gli occhi di tutti ma molto probabilmente in pochi si sarebbero aspettati l'applicazione di questa particolare etichetta a un franchise single-player come Assassin's Creed. Evidentemente Ubisoft la pensa diversamente."Assassin's Creed Odyssey sarà un prodotto pensato come servizio", afferma Alain Corre, EMEA executive director di ...

Roma - approvata mozione di Fratelli d’Italia con i voti dei Cinque Stelle : “Si intitoli una via a Giorgio AlmIrante” : Il Campidoglio dice sì a una via o a una piazza intitolata a Giorgio Almirante, fondatore e leader del Movimento Sociale italiano nonché reduce della Repubblica di Salò. La mozione, proposta da Fratelli d’Italia, è stata approvata dal consiglio comunale con i voti a favore di quasi tutti esponenti del Movimento Cinque Stelle. Il partito di Giorgia Meloni parla di una “vittoria storica della destra italiana e Romana” poiché ...

Stefano Gabbana definisce Selena Gomez "brutta" e scatena l'Ira dei fan : Non è la prima volta che succede e, anzi, Stefano Gabbana è noto per i suoi commenti "cattivi" sul web. Stavolta è toccato alla star Disney Selena Gomez. Come si legge su People, su Instagram lo stilista siciliano si è lasciato andare a un commento poco carino nei confronti dell'attrice americana: "È proprio brutta", ha scritto Gabbana sotto una foto postata dall'account dedicato alla moda del red carpet ...

Riverdale/ Anticipazioni : i personaggi dei fumetti ispIrano la serie (13 Giugno 2018) : Riverdale, Anticipazioni del 13 Giugno 2018, in prima Tv su La5. Alla morte di Jason, Archie ed i suoi amici iniziano a chiedersi chi possa averlo ucciso. (Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Confiscata la villa del 're' dei ladri - esperto in rapine vip : tra le vittime VieIra e la vedova Trussardi : Era il re dei furti nelle case dei vip, ma ora il ladro ed esperto in truffe peruviane si vedrà confiscare la villa, il negozio e il conto corrente. Alfredo Lindley, 26 anni, aveva messo in atto negli ...

Iraq - verso nuovo governo a guida sciita : sì dei 2 principali partiti curdi : ... si legge in un comunicato congiunto dei due partiti e riportato oggi dalla tv satellitare curda Rudaw."Riteniamo che , la nuova alleanza, sarà l'inizio di una road-map politica e una buona ...

AC MILAN/ Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio : MIrabelli punta alla conferma dei big : Ac MILAN, Mister Li paga i 32 milioni e trova il nuovo socio di minoranza: futuro più sereno e messaggio alla Uefa da parte della società rossonera...(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:30:00 GMT)

Sant'Antonio - il frate dei mIracoli che predicava contro gli eretici : È uno dei Santi più amati e venerati della cristianità. La Basilica di Padova, dove si trovano le sue spoglie mortali, è meta ogni anno di milioni di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo. Nel 1946 Pio XII lo ha proclamato Dottore della Chiesa . È patrono di poveri e affamati. Il suo emblema è il giglio bianco con il quale viene raffigurato. I suoi miracoli in vita e dopo la ...

Napoli - fumogeni per ricordare il ragazzo precipitato dall'obelisco : l'Ira dei comitati : Due anni fa moriva, dopo essersi arrampicato sull'obelisco secentesco di piazza San Domenico Maggiore a Napoli Emmanuele Pirozzi, studente 23enne. Il volo e l'impatto al suolo furono fatali. Per ...

G7 - nella lista dei nemici di Trump Kim Jong-un forse uscirà. Trudeau invece vi è appena entrato : Diplomazia mondiale in allarme, dopo che il presidente americano Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo raggiunto al G7, che si è svolto in Canada. Un forte rimprovero ...

Trump affossa il G7 - con un tweet straccia l'accordo firmato. Ira Ue : 'cosi mina la credibilità dei summit' : Macron: 'La cooperazione internazionale non può essere dettata da pugni di rabbia e parole usa e getta' -

PartIranno la prossima settimana i lavori di rifacimento dei marciapiedi su corso Migliaccio : Partiranno la prossima settimana i lavori di rifacimento dei marciapiedi su corso Migliaccio. Con il via libera della giunta e l'affidamento dei lavori, l'amministrazione comunale porta avanti gli ...

BEATO NUNZIO PRESTO SANTO. La Congregazione delle Cause dei Santi attribuisce un mIracolo al beato di Pescosansonesco - Abruzzo in Video : ... avrebbero dovuto ridurre il ragazzo a importanti riduzioni motorie e invece l'intercessione del beato NUNZIO, riconosciuto dal giovane nel sogno, lo ha guarito "inspiegabilmente" per la scienza e "...

Amici 2018 Serale/ I pareri dei professori di Irama - Einar - Carmen e Lauren : Amici 2018 Serale: l'ansia per la finale si avvicina, i professori esprimono i loro pareri sui percorsi fatti da Irama, Carmen Ferreri, Einar Ortiz e Lauren Celentano.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 07:00:00 GMT)