Infermiera Piombino accusata di 10 omicidi

Morti sospette nell’ospedale di Piombino : per 10 accusata l’Infermiera : La Procura di Livorno ha chiuso le indagini sulla vicenda delle Morti anomale avvenute tra il 2014 e il 2015 all’ospedale di Piombino in cui la principale indagata, per omicidio volontario aggravato, è l’infermiera Fausta Bonino a cui il pm Massimo Mannucci attribuisce la responsabilità di 10 decessi. Secondo le accuse l’infermiera avrebbe pianificato la morte di pazienti in precarie condizioni nel reparto di anestesia e ...