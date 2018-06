Indonesia | donna ingoiata da un pitone | video choc La vittima non è stata mangiata viva

Indonesia - DONNA INGOIATA DA UN PITONE : VIDEO CHOC/ Perché la deforestazione è considerata una causa : INDONESIA, DONNA ritrovata dentro un PITONE, VIDEO shock: il ritrovamento intatto del corpo nell'animale. La signora, una 54enne, era scomparsa nella giornata di ieri(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:38:00 GMT)

Indonesia - donna scomparsa trovata morta dentro un pitone : il corpo era intatto : Una donna Indonesiana scomparsa da giovedì è stata trovata morta all'interno di un pitone sull'isola di Sulawesi. Secondo quanto riferito dal sito web di notizie Detik.com, gli...

Choc in Indonesia : donna scomparsa trovata morta dentro un pitone : il corpo era intatto : Una 54enne era scomparsa nella giornata di giovedì sull’isola di Sulawesi. Gli abitanti del suo villaggio si sono messi a cercarla e hanno trovato nelle vicinanze del serpente i suoi effetti personali. Di qui il sospetto che il pitone potesse averla inghiottita...Continua a leggere

Attentanti in serie in Indonesia : donna kamikaze si fa saltare in aria con i figli piccoli : I tre attentati in serie in una sola mattinata hanno provocato dieci morti e oltre 40 feriti. Secondo quanto si apprende, tra i 5 kamikaze che si sono fatti saltare in aria c'era anche una donna con i suoi due bambini.Continua a leggere

Bombe in tre chiese cattoliche in Indonesia : almeno 10 morti Una donna si fa saltare in aria : Gli attentati compiuti da kamikaze, una era una donna velata che si è fatta saltare in aria con i suoi due figli