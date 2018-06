Cina - Incidente in ospedale : gamba amputata a neonato/ Infermiera dimentica phon acceso in culla : bruciato : Cina, incidente in ospedale: gamba amputata a neonato di 4 giorni a causa di una dimenticanza dell'Infermiera. phon acceso per ore in culla vicino al piccolo: bruciato.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:13:00 GMT)

Incidente in un ospedale cinese : infermiera causa l'amputazione della gamba ad un neonato : È stata una tragica dimenticanza, quella che si è verificata in un ospedale di Zhumadian, una città della Cina. L’errore umano, questa volta, è costato la gamba di un bambino di appena quattro giorni. L’amputazione è stata ritenuta necessaria per via delle gravi ustioni prodotte dal phon, dimenticato acceso da un’infermiera vicino al neonato. Sebbene l’Incidente si sia verificato il dicembre scorso, è stato reso pubblico solo questa ...

Addio a Sara Bracci : coinvolta in un Incidente - la sommelier lottava dal 2015 in ospedale : Si è spenta Sara Bracci, sommelier di Fano rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto il 9 dicembre 2015. In stato neuro vegetativo da allora, la donna è deceduta all’ospedale Santa Croce di Fano. Ai suoi colleghi e alla sua città lascia l’associazione “Camminando sui tuoi passi”, nata con l’obiettivo di riprendere tutte le attività culturali che lei aveva partorito negli anni.Continua a leggere

FIUMICINO - Incidente MORTALE IN VIA DELLA SCAFA/ Morta donna di 72 anni - investitore in ospedale : FIUMICINO, INCIDENTE MortaLE in via DELLA SCAFA: donna di 72 anni investita da un’auto a cui bordo vi era un uomo. La signora stava attraversando la strada con un carrello DELLA spesa(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:58:00 GMT)

MotoGp – Test Montmelò - pauroso Incidente per Tito Rabat a Barcellona : moto in fiamme - pilota in ospedale [VIDEO] : Spaventosa caduta per Tito Rabat nei Test di motoGp al Montmelò: la moto dello spagnolo prende fuoco Terribile incidente per Tito Rabat oggi sul circuito del Montmelò. Il pilota team Ducati Reale Avintia è scivolato in curva andando a finire rovinosamente sulla ghiaia. La Desmosedici del pilota spagnolo ha preso letteralmente fuoco, ma Rabat, fortunatamente è rimasto lontano dalle fiamme, seppur dolorante. Il pilota del team Ducati Reale Avintia ...

Incidente stradale - scontro fra due auto : due persone in ospedale : I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle ore 17:30 circa a Chiaravalle in via Che Guevara per un Incidente stradale. Coinvolte due auto che si sono tamponate. Gli occupanti della ...

Prima l'Incidente poi la zuffa. Si picchiano in strada e in ospedale : Empoli, 5 maggio 2018 - Serata assai movimentata che, giovedì, ha visto protagonisti due uomini. Prima si sono picchiati in strada e poi tra sale e corridoi del pronto soccorso. La scintilla in un ...

Lucca - muoiono in un Incidente mentre vanno all'ospedale per nipotina appena nata : Stavano andando in auto all'ospedale per trovare la loro nipotina appena nata, ma non l'hanno mai incontrata. Sono due coniugi di Pescaglia , Lucca, , Aldo Belluomini di 66 anni e Gabriella Massei di ...

Incidente stradale - investito mentre attraversa le strisce : fotografo in ospedale : Stava attraversando la strada dall'ingresso del porto per andare in piazza della Repubblica. Si trovava proprio sulle strisce pedonali quando, per motivi ancora da chiarire, un'auto non si è fermata e ...

Nathalie Caldonazzo in ospedale dopo l'Incidente : "Ho una rabbia che non si può immaginare" : Nathalie Caldonazzo, showgirl, una delle tante primedonne del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore, attrice e recentemente anche ex concorrente de L'Isola dei Famosi, ha condiviso un post drammatico sul proprio profilo ufficiale Instagram.La Caldonazzo, infatti, è reduce da un brutto incidente stradale avvenuto a Roma, nel quartiere Prati, lo scorso 19 aprile. dopo l'incidente avvenuto precisamente sul Lungotevere Oberdan, la showgirl è ...

Nathalie Caldonazzo - video ‘forte’ in ospedale dopo l’Incidente : “Rabbia per chi mi ha fatto questo” : Nathalie Caldonazzo pubblica un video ‘forte’ dall’ospedale dopo l’incidente: “Rabbia per chi mi ha fatto questo” Rabbia e sconforto: sono questi i due sentimenti che albergano in Nathalie Caldonazzo in questi giorni. L’attrice, che è stata coinvolta in un incidente stradale pochi giorni fa, ha pubblicato un forte video sul suo profilo Instagram dove si […] L'articolo Nathalie Caldonazzo, video ...

Incidente mentre corrono in ospedale perché ha la febbre alta : morto bimbo di 6 mesi : Demir Rahming, sei mesi d'età, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un Incidente stradale mentre la madre e lo zio lo stavano portando in ospedale perché a causa dell'influenza riusciva a malapena a respirare. Indagini in corso.Continua a leggere

“Chiamate un’ambulanza”. Paura per Nathalie Caldonazzo : la showgirl vittima di un brutto Incidente a Roma. Il trasporto in ospedale - le condizioni della showgirl : Momenti di Paura per la showgirl e attrice Nathalie Caldonazzo, rimasta vittima di un brutto incidente stradale mentre viaggiava a Roma, per la precisione in zona Prati. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, la star si trovava a bordo di uno scooter quando all’improvviso, a piazza Monte Grappa, si è scontrata con un’auto cadendo a terra. Sul posto è subito accorsa la polizia locale per i rilievi del caso, mentre ...

Lutto per l’ospedale di Tropea. Incidente mortale per Salvatore Montesanti : Uno morto e un ferito. E’ il bilancio di un Incidente stradale avvenuto lunedì mattina sulla provinciale Tropea Vibo Valentia nei