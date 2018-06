Inchiesta sul carcere | l' imprenditore | «Porcino chiese soldi per anni»

Perché l'Inchiesta sullo Stadio della Roma adesso imbarazza il governo Lega-M5s : Era stato in qualche modo profetico ieri Salvini con i suoi al gruppo della Lega. Ora - ha ragionato secondo quanto riferiscono fonti parlamentari - siamo di fronte ad una luna di miele. Sta andando tutto bene, ma preparatevi che sicuramente arriveranno periodi meno positivi. Perciò serrate i ranghi, siete tutti sotto i riflettori. È arrivata una vicenda giudiziaria a scuotere il governo giallo-verde, il Movimento 5 stelle e ...

Roma - la sindaca Raggi un’ora in procura come testimone per l’Inchiesta sullo stadio : E’ durata un’ora l’audizione della sindaca di Roma, Virginia Raggi, convocata come testimone nell’inchiesta sullo stadio che ha portato in carcere il costruttore, Luca Parnasi, e ai domiciliari l’ex presidente di Acea vicino al Movimento 5 Stelle, Luca Lanzalone. ...

Secondo Repubblica - il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’Inchiesta sul nuovo stadio della Roma : Secondo Repubblica e altri giornali italiani, il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò è stato inserito nel registro degli indagati della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sui presunti episodi di corruzione nella realizzazione del nuovo stadio della Roma, per cui The post Secondo Repubblica, il presidente del CONI Giovanni Malagò è tra gli indagati dell’inchiesta sul nuovo stadio della ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 giugno : L’Inchiesta Stadio della Roma : il costruttore e la cena con Giorgetti e Lanzalone : L’inchiesta Parnasi: “Sto a fa’ il governo” (con Giorgetti e Lanzalone) La cena – Il 12 marzo il sottosegretario e il presidente di Acea si vedono a casa del costruttore, che ad aprile consiglia il leghista su come dividersi i ministeri di Marco Lillo e Valeria Pacelli Operazione Gattopardo di Marco Travaglio L’indagine sul “sistema Parnasi”, che pareva limitata allo Stadio della Roma e al mondo grillo-leghista, riguarda anche lo ...

“Perché l’Inchiesta sullo stadio della Roma è peggio di Mafia Capitale” : "Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di una amministrazione". E ancora: "quello che emerge dall'inchiesta sullo stadio della Roma, invece, è ancora peggiore, perché pare proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del malaffare". Paolo Berdini, ex assessore all’urbanistica della giunta capitolina ...

Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone - ai domiciliari a seguito dell’Inchiesta sullo stadio della Roma : Luca Lanzalone, avvocato genovese considerato molto vicino a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle Romano, si è dimesso dalla presidenza di Acea, la società municipalizzata che si occupa di acqua, energia e ambiente a Roma. Lanzalone è una delle persone coinvolte The post Si è dimesso da presidente di Acea Luca Lanzalone, ai domiciliari a seguito dell’inchiesta sullo stadio della Roma appeared first on Il Post.

