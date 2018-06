Incendi | la Regione Sicilia noleggia 6 elicotteri

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) Una flotta di seiverrà schierata nei prossimi giorni dallana per la campagna anto boschivo. E’ andata a buon fine, infatti, la gara europea per il noleggio dei mezzi avviata dal Comando del Corpo forestale nel mese di febbraio. A gestire il servizio un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due aziende: la E+S Air di Salerno e la Helixcom di Caltanissetta. I mezzi (5 da impiegare fino al 15 ottobre e l’altro fino al 30 novembre) saranno destinati nelle basi di Valderice, Palermo-Boccadifalco, Geraci Siculo, San Fratello, Piazza Armerina e Randazzo e verranno utilizzati per la ‘prevenzione e la lotta attiva agliboschivi e di vegetazione’. “Per la prima volta – afferma il presidente della, Nello Musumeci – abbiamo provveduto ad avviare la programmazione della stagione anto con ...