In GTFO dovremo fare lavoro di squadra per sopravvivere

(Di sabato 16 giugno 2018) Il panorama dei giochi horror multiplayer non è vastissimo, specialmente quelli in cui abbiamo eroi dotati di un arsenale all'avanguardia, per cuipotrebbe rappresentare un titolo da non farsi sfuggire per gli amanti del brivido e del gioco cooperativo.Come possiamo infatti apprendere da VG247, insaremo quattro giocatori che doveno addentrarsi in un complesso sotterraneo pullulante di oscure creature. La nostradovrò completare dgli scenri generati proceduralmente mantenedo le creature sotto controllo ogni turno.Un nuovo trailer dell'E3 ci mostra lamentre tenta di recuperare un'unità di decontaminazione. Dal trailer si evince come si tratti di un gioco che premia il gioco di, la cooperazione, solo rimanendo uniti potremo infatti uscire vivi da questi sotterranei.Read more…