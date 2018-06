In che modo Sekiro | Shadows Die Twice si differenzia dai Dark Souls?

Nasce "nugo" - la app che cambia il modo di viaggiare : Nasce "nugo", la app "che cambia il modo di viaggiare". Lo affermano le Ferrovie dello Stato, secondo cui "nugo rivoluziona il viaggio con la possibilità di acquistare in pochi...

Fs : nasce 'nugo' - la app che cambia il modo di viaggiare : Roma, 15 giu. , askanews, nasce 'nugo', la app 'che cambia il modo di viaggiare'. Lo affermano le Fs, secondo cui 'nugo rivoluziona il viaggio con la possibilità di acquistare in pochi passaggi ...

Lady Gaga / Premiata per la lotta ai disturbi mentali : "Facciamo in modo che le persone siano gentili" : Lady Gaga, grazie alla sua Born This Way Foundation, è stata Premiata alla cerimonia dei Global Changemakers Award per il suo sostegno alle persone con disturbi mentali.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:40:00 GMT)

Michelle Alonso - chi è?/ La "Forrest Gump" del nuoto in gara con i normodotati : Michelle Alonso, campionessa paralimpica affetta da una disabilità mentale, gareggerà con le nuotatrici normododate in un evento internazionale: una grande conquista per il mondo dello sport(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:06:00 GMT)

Strange Brigade : Rebellion pubblica un nuovo trailer che mostra in modo più approfondito il gameplay in vista dell'E3 2018 : Ieri abbiamo appreso che i partecipanti all'E3 2018 sarebbero stati in grado di vedere nuovamente in azione l'avventura ambientata negli anni '30 Strange Brigade e, insieme all'annuncio, abbiamo avuto la possibilità di dare uno sguardo a un nuovo trailer, anche se molto breve. Ora, come segnala Dualshockers, lo sviluppatore Rebellion Developments ha rilasciato un altro trailer, che offre ai giocatori una nuova occhiata al gameplay del prossimo ...

Banche : Patuelli - su contratto necessario discutere in modo concordato (2) : (AdnKronos) – La proroga del contratto nazionale del settore proposta dall’Abi, in particolare, è fino a un massimo di dodici mesi. Dunque, potrebbe protrarsi fino a un anno (31 dicembre 2019) oppure essere anche di un periodo inferiore. L'articolo Banche: Patuelli, su contratto necessario discutere in modo concordato (2) sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Banche : Patuelli - su contratto necessario discutere in modo concordato (2) : (AdnKronos) – La proroga del contratto nazionale del settore proposta dall’Abi, in particolare, è fino a un massimo di dodici mesi. Dunque, potrebbe protrarsi fino a un anno (31 dicembre 2019) oppure essere anche di un periodo inferiore. L'articolo Banche: Patuelli, su contratto necessario discutere in modo concordato (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Giro di Svizzera 2018 : i favoriti. che sfida tra Nairo Quintana e Richie Porte! Jakob Fuglsang il terzo incomodo? : Sabato 9 giugno prenderà il via il Giro di Svizzera. La breve corsa a tappe elvetica raggiunge la sua 82ma edizione e anche quest’anno vedrà alla partenza tantissimi campioni. Un percorso davvero completo, con una cronometro individuale, una a squadre e quattro tappe di montagna, renderà questa corsa un antipasto del prossimo Tour de France. Andiamo quindi a scoprire i favoriti per la vittoria finale. Il duello più atteso sarà quello tra Nairo ...

Tumori - l’aspirina blocca il cancro intestinale : ecco in che modo : L’aspirina impedisce la formazione dei Tumori intestinali in quanto è in grado di bloccare la “centrale elettrica” che alimenta la malattia. Lo rivela uno studio dell’Università di Edimburgo in uno studio pubblicato sulla rivista Nucleic Acid Research. I ricercatori hanno condotto una serie di esperimenti su Tumori prelevati da pazienti e hanno scoperto che l’aspirina agisce sul “nucleolo”, che si trova ...

In che modo si può prevenire il cancro? : Sono numerose le raccomandazioni per prevenire l'insorgenza dei tumori, ma gli scienziati statunitensi ne hanno scelte 10 per consentirci di allontanare lo spettro del cancro. I consigli riguardano i campi più disparati, dall'attività fisica all'alimentazione, che in primis deve minimizzare l'apporto di carni rosse, ad alto potere ossidante. Il "decalogo" origina dal Centro mondiale per la Ricerca sul Cancro in Usa ed è stato pubblicato come un ...

Non esiste un modo 'ordinato e democratico' per uscire. Quello che i 'no euro' non dicono : I sostenitori del ritorno alla Lira tendono a dare una spiegazione molto semplice. L'Italia è strangolata da una moneta forte, l'euro. Uscire e tornare a una moneta più debole favorirebbe le nostre ...

Non esiste un modo “ordinato e democratico” per uscire. Quello che i “no euro” non dicono : I sostenitori del ritorno alla Lira tendono a dare una spiegazione molto semplice. L’Italia è strangolata da una moneta forte, l’euro. Uscire e tornare a una moneta più debole favorirebbe le nostre esportazioni – che diventerebbero meno costose e quindi più competitive –, dando nuovo impulso alla cr

Tumori : ecco in che modo alimentazione e sport influiscono sulla guarigione : Un’alimentazione sana ed equilibrata e una regolare attività fisica non sono solo importanti nella prevenzione dei Tumori, hanno anche una decisiva funzione nell’accompagnare le cure, facendo funzionare assai meglio farmaci e terapie, grazie ad una migliore forma fisica. Per questo insieme alle cure, nei pazienti in sovrappeso, i medici dovrebbero prescrivere, al pari di una medicina, dieta e movimento. E’ l’appello di ...

Pomodori : un tripudio di gusto e virtù benefiche : Appartenenti alla famiglia delle Solanacee, originari del Sud America, i Pomodori sono tra gli ortaggi più amati, gustosi e versatili al mondo. Ipocalorici (20 calorie per 100 grammi), ricchi di potassio e fosforo, riducono la pressione arteriosa, intervengono nei processi di riparazione cellulare e devono molte delle loro proprietà al licopene, ottimo antiossidante, antinfiammatorio, antitumorale, proteggendo gli occhi dalla degenerazione ...