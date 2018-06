In 45 anni 132 mld da condoni e sanatorie

Cgia : 45 anni condoni - 132mld allo Stato : 10.52 Negli ultimi 45 anni tra scudi,concordati, sanatorie, condoni e altro,l'erario ha incassato 131,8 miliardi di euro (valori rivalutati al 2017). E' quanto rileva l'Ufficio studi della Cgia . Considerando i gettiti delle singole misure attualizzate al 2017,l'operazione più "vantaggiosa" per le casse dello Stato è stata la sanatoria fiscale del 2003 che ha permesso al fisco di incassare 34,1 mld di euro.La voluntary disclosure (l'emersione ...

