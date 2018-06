Imprenditore non paga Iva | assolto | vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali

Imprenditore non ha pagato Iva - assolto in secondo grado : vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali : Imprenditore non ha pagato Iva, assolto in secondo grado: vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali Imprenditore non ha pagato Iva, assolto in secondo grado: vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali Continua a leggere L'articolo Imprenditore non ha pagato Iva, assolto in secondo grado: vanta credito di 40 milioni di euro dagli Enti locali proviene da NewsGo.

Trapani Calcio : si fa avanti un Imprenditore romano che - per il momento - resta anonimo : Trapani Calcio, qualcosa si muove. Mentre da un lato sembra sfumata la possibilita' di una trattativa [VIDEO] con la cordata capeggiata dall'editore Peppe Bologna, prende corpo la seconda ipotesi, quella di un gruppo imprenditoriale la cui identita' non è nota e la cui manifestazione d'interesse, però, è stata confermata dall'attuale proprieta' della societa' granata. Al momento sarebbe l'unica possibilita' concreta di intavolare una trattativa. ...

Tassa soggiorno non versata - sequestrati 163mila euro a Imprenditore : Tassa soggiorno non versata, sequestrati 163mila euro a imprenditore La Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo nei confronti del proprietario di un residence a poca distanza da San Pietro, a Roma. L’evasione sarebbe durata due anni e l’indagato dovrà rispondere del reato di peculato Parole ...

Tassa soggiorno non versata - sequestrati 163mila euro a Imprenditore - : La Guardia di Finanza ha effettuato un sequestro preventivo nei confronti del proprietario di un residence a poca distanza da San Pietro, a Roma. L'evasione sarebbe durata due anni e l'indagato dovrà ...

M5s - Di Maio chiama sul palco l’Imprenditore Bramini : “Non fischiate - ora lo Stato siamo noi” : Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore) in piazza Bocca della Verità a Roma, il leader Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, ha chiamato Sergio Bramini, l’imprenditore fallito per i mancati versamenti da parte dello Stato. l’imprenditore sarà consulente del ministero come ha annunciato il capo politico ...

Imprenditore scrive a Salvini e Di Maio : "Perché sull'euro non dite la verità?" : Un avviso a pagamento, firmato da un Imprenditore di nome Lupo Rattazzi, è stato pubblicato oggi su Repubblica. Si rivolge direttamente ai due leader politici

Sergio Bramini - l'Imprenditore a cui lo Stato deve 4 milioni cacciato di casa : «Non finisce qui» : L'epilogo che nessuno desiderava alla fine si è trasformato in realtà: Sergio Bramini , il 70enne imprenditore brianzolo che aveva dovuto dichiarare fallimento nonostante lo Stato gli dovesse 4 ...

No allo sfratto : leghisti e grillini a casa dell'Imprenditore fallito per i crediti non pagati dallo Stato . Salvini : "Faremo Legge Bramini" : "Devono mettermi le manette": così ha detto l'imprenditore Sergio Bramini in diretta Facebook dal profilo del deputato leghista Andrea Crippa, nel giorno dello sgombero esecutivo dalla sua villa. La diretta è stata condivisa anche dal segretario del Carroccio Matteo Salvini che questa mattina ha incontrato l'industriale fallito nonostante vanti 4 milioni di euro di crediti dallo Stato."fallito per colpa dello Stato che non gli paga ...

Fallisce perché lo Stato non paga : Imprenditore sfrattato dagli ufficiali giudiziari : Gli ufficiali giudiziari sono arrivati oggi a Monza. Hanno puntato dritto alla casa di Sergio Bramini per eseguire lo sfratto e mettere l'abitazione all'asta. Non uno sfratto qualunque. perché questo imprenditore di 71 anni non è fallito per colpa sua, ma per colpa degli innumerevoli crediti che vanta nei confronti dello Stato. E che lo Stato, come succede sempre più spesso, non ha saldato. "Qualunque governo nasca c'è bisogno di gente come ...

Fallisce per lo Stato non paga : Imprenditore sfrattato dagli ufficiali giudiziari : Gli ufficiali giudiziari sono arrivati oggi a Monza. Hanno puntato dritto alla casa di Sergio Bramini per eseguire lo sfratto e mettere l'abitazione all'asta. Non uno sfratto qualunque. Perché questo imprenditore di 71 anni non è fallito per colpa sua, ma per colpa degli innumerevoli crediti che vanta nei confronti dello Stato. E che lo Stato, come succede sempre più spesso, non ha saldato. "Qualunque governo nasca c'è bisogno di gente come ...

Evasione fiscale : Imprenditore del Pordenonese ammette la truffa : La Guardia di Finanza di Pordenone ha scoperto una truffa ai danni del Fisco, attuata da un imprenditore della zona tramite la sua società. Le indagini, predisposte dalla Procura di Pordenone, hanno ...

Imprenditore scoperto dalla polizia in auto con una prostituta : 'Non mettetemi nei guai - sono pronto a farvi un regalo' : Con la moglie è riuscito a farla franca ma non con la polizia. Un Imprenditore 41enne dell'hinterland avellinese è stato colto mentre si era appartato in auto con una prostituta salernitana di 22 anni ...

Moro - sondaggio tra studenti : “La metà non sa chi sia”. E su Peppino Impastato : “Imprenditore - forse sacerdote” : “Segretario del Partito comunista“. “Presidente della Repubblica”. Per tanti altri semplicemente “uno sconosciuto”. Più della metà degli studenti italiani non sa chi sia Aldo Moro. È questo il risultato di un sondaggio fatto da Skuola.net su oltre 11mila allievi delle scuole medie e superiori italiane. Ma non è tutto. Soltanto il 40 per cento di loro conosce Peppino Impastato, il giornalista e attivista ...

Non assunta "perché nera" - l'offerta dell'Imprenditore : "Lavori con me". Il vescovo : "Tutto un equivoco" : "La vicenda che ha portato alla ribalta della cronaca nazionale Senigallia per un presunto caso di discriminazione razziale è del tutto priva di fondamento. E' certo che, come è stato riconosciuto da ...