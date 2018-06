Imparare l'umanità è possibile - : L'etica della cura, posta a fondamento dell'agire sociale, si connota come etica pubblica e politica. Non è 'buonismo'. Il prestare ascolto e attenzione alla voce degli altri ci interpella nella ...

Abbandoniamo il "me ne frego". Imparare l'umanità è possibile : Ci stiamo trasformando. Una lenta e inesorabile trasformazione antropologica del nostro comune sentire che sta spingendo molti cittadini ad abbandonare qualsiasi senso di empatia e di compassione per affermare una cultura del "me ne frego" che si fonda sull'idea di pensare solo a sé perché "gli altri" vengono dopo. Gli altri, semplicemente, non contano e spesso sono un impediamento, un impaccio.E questo nuovo sentire sembra avere ...